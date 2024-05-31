Чем еще опасен брак с иностранцем?

Брак с мужчиной из другой культуры всегда несет в себе риски. Наш эксперт Алена Никольская, продюсер и режиссер популярного канала о путешествиях, рассказала WomanНit о том, какие моменты могут стать настоящей проблемой при построении отношений с иностранным возлюбленным.

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Мужчина может искать совсем не любовь

Наверное, один из самых неприятных моментов. Алена:

«Довольно большой процент мужчин на зарубежных сайтах знакомств находятся в поиске иностранки, которая появится в его жизни в качестве бесплатной домохозяйки и любовницы. Среди местных женщин, особенно в северной Европе, он едва ли найдет желающих его обслуживать».

Мужчина может очень хорошо маскироваться и обещать золотые горы, неприятная правда вскроется, когда женщина окажется на его территории в полной зависимости.

Вы можете не понравиться его семье

Это особенно актуально для девушек, которые выбирают мужчин другой религии. Наш эксперт предупреждает, что, переезжая в другую страну, вы не только принимаете местный уклад жизни, но и пытаетесь влиться в конкретную семью. Алена:

«Если ваш избранник мусульманин, к примеру, а вы — типичная вестернизированная девушка, вам будет крайне сложно не только найти общий язык с мужчиной, но и с его семьей, для которой вы всегда будете вне системы».

Языковой барьер

Вы можете прекрасно знать местный язык, однако той глубины, которая необходима для задушевных и глубоких разговоров, достигнуть практически невозможно. Если поначалу вы не будете обращать внимание на подобные мелочи, то со временем невозможность полноценно общаться на том уровне, на котором вы привыкли, станет одним из поводов для ссор, которых и так будет хватать из-за разницы менталитетов. К этому нужно быть готовой, поясняет наш эксперт.

Проблемы при разводе

Все мы слышали истории о том, что российские женщины не могут увидеться с детьми после развода с мужем-иностранцем. И таких ситуаций больше, чем мы можем себе представить. Власти страны всегда встанут на сторону своего гражданина, когда речь зайдет о том, с кем останутся дети после развода. Еще хуже, если вы не успели оформить документы до рождения ребенка и находитесь на территории страны своего мужчины без местного паспорта. Сможете ли вы жить в постоянном страхе, что мужчина может отобрать вашего малыша на самых законных основаниях?