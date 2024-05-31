Психолог предположил, что причиной трудоголизма может быть тревожное расстройство

Психолог Яушева: причиной трудоголизма может быть тревожное расстройство
Клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева рассказала, что причиной развития трудоголизма может быть тревожное расстройство.
"Одной из причин, способствующих развитию трудоголизма, могут стать установки, усвоенные с детства: например, «чтобы чего-то добиться, нужно много работать» или «большие деньги не могут доставаться лёгким трудом»", — рассказала она в беседе с газетой «Известия».
Также некоторые люди, пережившие психологическую травму, могут начать искать выход, погружаясь в работу.
«Кроме того, частой причиной трудоголизма являются тревожные расстройства: они могут быть связаны с конкретным страхом, например бедности или осуждения, или быть следствием генерализованного тревожного расстройства», — добавила Яушева.
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