Вопросы, которые женщины боятся задать мужчине перед сексом

Казалось бы, перед интимным партнером не может быть никакого смущения, и тем не менее женщинам часто стыдно задать даже самые важные вопросы, от которых зависит их здоровье. Мы поговорили с сексологом Ириной Ним, которая рассказала, о чем чаще всего умалчивают ее клиентки в интимном общении с мужчиной.

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Вопросы контрацепции

Нередко женщина не может спросить, какие виды контрацепции предпочитает мужчина.

«Женщина может даже отказаться от защиты в принципе, если не найдет в себе силы спросить у мужчины, какие презервативы ему подходят», — говорит Ирина.

В любом случае наш эксперт рекомендует женщинам всегда иметь при себе средства барьерной контрацепции, чтобы в нужный момент предложить мужчине, тем самым самой проявить инициативу и позаботиться о своем здоровье.

Предпочтения

Не каждая женщина может открыто обговорить со своим мужчиной сексуальные предпочтения, в том числе свои.

«Иногда сексуальные предпочтения могут стать сюрпризом для женщины, и не всегда приятным, а иногда — опасным», — комментирует сексолог.

Вопросы личных границ

Важно помнить, что в любой момент каждый из партнеров может остановить процесс. Часто женщины настолько зависимы от мнения и оценки мужчины, что готовы терпеть боль и унижения ради удовольствия партнера. Наш эксперт рекомендует еще до того, как вы окажетесь с мужчиной в постели, обсудить стоп-слова.

Вопросы о том, где будет происходить секс

«Комфорт и безопасность женщины напрямую связаны с возбуждением, поэтому крайне важно договориться с мужчиной, где и как будет происходить близость», — говорит Ирина.

Не стоит соглашаться на секс в общественном месте, если у вас подобные эксперименты вызывают панику, ничем хорошим такой опыт не закончится.