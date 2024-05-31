Как распознать патологического ревнивца и почему отношения с ним опасны

В Москве уроженец Владивостока ворвался в квартиру бывшей девушки, зарезал ее нового избранника и избил экс-возлюбленную. После он ранил правоохранителя, который пытался его задержать, и набросился на работницу магазина. Все это произошло из-за ревности. Люди, подверженные этому чувству, в начале отношений могут быть милыми и романтичными, но затем резко измениться. По каким признакам можно выявить потенциального ревнивца и на что нужно обратить внимание, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

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Берет жизнь под контроль

По словам врача-психотерапевта, психолога Евгения Фомина, ревность является патологической эмоциональной реакцией. Переживать за отношения — нормально, но это должно быть обоснованно. А когда человек объят ревностью, у него появляется желание контролировать своего партнера.

"Человек не доверяет, постоянно проверяет своего партнера, читает переписки, залезает в социальные сети. В общем, всячески пытается взять под контроль жизнь. Где была его избранница, чем она занималась, с кем была — это тотальный контроль, слежка", — объяснил эксперт.

Многие оправдывают такое отношение тем, что ревнивец якобы так проявляет свою любовь, переживает и доказывает, что девушка ему небезразлична. Но в какой-то момент из-за некоего триггера ревность может перейти в неконтролируемые эмоциональные вспышки, агрессию, гнев, обиду и депрессию. Все это — признак нездоровых, невротических отношений, заверил психолог.

"Ревность без обоснования — это патология. Несмотря на все приукрашивания вроде «если ревнует, то любит», это часто приводит к перегибам. Ревнующий человек может переходить в гипертрофированные эмоциональные состояния. Те, в свою очередь, приводят к искаженным реакциям — человек может ударить, обвинить, оскорбить, проявить недоверие", — предупредил Фомин.

Еще одним признаком может быть унижение личности. Например, ревнивец говорит: «Кому ты нужна, кроме меня»; «Ты страшная, некрасивая». Поэтому ревность, как патология — это всегда плохо, подчеркнул психотерапевт.

При этом ревность может быть обоснованной, отметил специалист:

"Например, если мужчина пахнет женскими духами, ему приходят неоднозначные сообщения, на одежде или коже обнаруживаются следы от помады — человек уже не может отрицать факт измены."

Ревнивца выдает лицо

Выдать патологического ревнивца могут не только паттерны поведения, но и внешние признаки, считает физиогномист Олег Воеводин. Сильной ревностью отличаются люди с узкой формой лица. Такие черты внешности говорят о собственничестве их обладателя. Он может устранять мешающих ему как минимум дракой, а как максимум и чем похуже.

"Скуловые пики на уровне глаз говорят о том, что обладатель таких черт лица любит контролировать ситуацию, охранять людей, которые входят в его круг. Если в нем появляется кто-то лишний — как правило, он его убирает", — рассказал эксперт.

О многом в характере человека говорят и глаза, продолжил Воеводин:

"Если у человека веки закрыты посередине и с внешней стороны — он никого не пускает в свой внутренний мир извне. Они отдают свое сердце только одному человеку, и с этого момента начинается тотальный контроль. При этом от таких людей сложно уйти. Обладатели карих и черных глаз отличаются особенно сильной ревностью и могут пустить в ход топоры, скалки и прочие предметы — в отличие от голубоглазых, которые максимум могут подраться."

У самых опасных ревнивцев, по мнению эксперта, есть особенная отличительная черта — срощенная мочка уха.