Некоторые особенности менструаций оказались губительными для отношений

Многие женщины не рассказывают своим партнерам о болезненных менструациях, и это губительно сказывается на отношениях. О влиянии некоторых особенностей менструального цикла пишет издание Metro со ссылкой на результаты опроса, проведенного британской сетью клиник Bupa Health Clinics.

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Исследование показало, что 79 процентов женщин жалуются, что болезненные менструации (дисменорея) негативно сказываются на их отношениях. Более половины (63 процента) признались, что ссорятся с людьми из-за болезненных менструаций, 59 процентов — что становятся более резкими, а 52 процента — что в это время партнер раздражает их больше обычного.

Несмотря на это, 81 процент опрошенных женщин не рассказывает партнерам, друзьям и семье о своих болях, а 14 процентов респонденток из-за дисменореи впадали в опасные для жизни депрессивные состояния.

«Многие женщины страдают в тишине, несут этот физический и эмоциональный груз в одиночку. Поэтому важно сломать табу вокруг женского здоровья и поощрять женщин рассказывать о своем опыте. Если они страдают от симптомов, влияющих на их жизнь и ментальное здоровье, они должны поговорить с врачом и получить необходимую помощь», — заявила директор сети клиник Петра Симич.

Ранее врач-гинеколог Мария Конакова рассказала, что в большинстве случаев симптомы ПМС являются нормой, но если они снижают качество жизни, нужно обратиться к врачу. Гинеколог рассказала, что для постановки диагноза пациенток обычно просят в течение двух месяцев записывать симптомы и их интенсивность в разные дни цикла.