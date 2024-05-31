Психологи подметили, что жалующиеся на стресс работники кажутся менее компетентными

Психологи из Университета Джорджии обнаружили, что люди, которые "хвастаются" повышенным уровнем стресса на работе, кажутся окружающим менее компетентными сотрудниками. Результаты исследования опубликованы в журнале Personnel Psychology (PersPsycho).

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В двухэтапном исследовании приняли участие 360 человек. Испытуемым нужно было оценить компетентность воображаемых коллег, только что вернувшихся с конференции, по двум фразам. Первое высказывание информировало окружающих о том, что произошло на конференции. Второе представляло собой набор из двух фраз - "Эта задача просто переполнила чашу моего терпения" и "Вы не представляете, в каком стрессе я нахожусь".

В большинстве своем добровольцы охарактеризовали коллегу-жалобщика как менее компетентного. Участники также заявили, что с меньшей вероятностью помогли бы ему в сложной ситуации.

На втором этапе исследования ученые обнаружили, что у коллег "хвастунов стрессом" чаще был повышен уровень личного стресса и наблюдались признаки эмоционального выгорания

Ученые отметили, что разговоры о напряжении и усталости на работе могут принести людям чувство облегчения. Однако некоторые сотрудники склонны "хвастаться" своим уровнем стресса для привлечения внимания к собственной деятельности, а также для получения поддержки и одобрения. Как показало исследование, в действительности такие разговоры могут привести к результатам, кардинально отличающимся от желаемых.