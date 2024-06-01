Психолог рассказала о «компенсаторном» развитии высокого интеллекта у некрасивых женщин

Люди с выдающимися внешними данными с детства привыкают к лёгкости коммуникации, а во взрослой жизни сталкиваются с «разрывом шаблона». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

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«Во взрослом мире человек, который может просто знать свои особенности внешности и может ими управлять, добивается гораздо больших результатов. Возьмём красивую и некрасивую женщину. Женщина, которая некрасивая, умеет при помощи одежды, каблуков, макияжа, имиджа исправлять определённые недостатки, но при этом у неё ещё компенсаторно развивается высокий интеллект. Красивый человек с детства приучается, что их внешность решает. Так происходит природный отбор — красивый человек как бы является идеальным кандидатом для того, чтобы родилось красивое и здоровое потомство. Поэтому, когда мы видим красивого человека, то наше бессознательное считывает его как идеального кандидата. Красивые люди изначально привыкают, что всё даётся легче, а потом они приходят во взрослую жизнь, а там уже далеко не всё так работает, и у них случается разрыв шаблона. Либо к красивым людям предъявляют огромное количество претензий. В том случае, если человек может управлять своей красотой, то ему будет легче жить, но очень часто красивый человек не понимает, как с этим быть. Он получает большое количество внимания, а зависть и месть — это тоже формы внимания. Поэтому очень часто красивым сложнее жить».

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