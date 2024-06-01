Психолог объяснила, почему некоторые люди выглядят моложе своих лет
На это влияет ментальное состояние. Если человек ощущает себя юным, то внешность будет подстраиваться. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.
«Есть люди, которые всегда выглядят моложе своих лет. Это говорит о том, что внешность подстраивается под психику. Такие люди, как правило, психически гораздо моложе себя чувствуют, чем являются биологически». Ранее Соловьёва рассказала о «компенсаторном» развитии высокого интеллекта у некрасивых женщин. Люди с выдающимися внешними данными с детства привыкают к лёгкости коммуникации, а во взрослой жизни сталкиваются с «разрывом шаблона».