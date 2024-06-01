Шесть признаков того, что вы высокочувствительный человек

Всё принимаете слишком близко к сердцу? Обладаете мощной интуицией? Возможно, остальные пункты тоже про вас.

© ISTOCKPHOTO.COM

«Около 20% населения земного шара подвержены высокочувствительности. Такие люди реагируют на внешние раздражители более чутко и остро, чем остальные люди. Как правило, они с трудом переносят любую физическую боль и слишком эмоционально включаются в фильмы с демонстрацией насилия. Об остальных ключевых признаках, указывающих на то, что вы являетесь высокочувствительным человеком, поговорим ниже», - Ольга Романив, психолог

1. Вас считают тем, кто «всё принимает близко к сердцу»

Если часто слышите в свой адрес подобные высказывания от близких и друзей, это значит, что вы действительно склонны драматизировать некоторые события и придавать им слишком яркую эмоциональную окраску.

К сожалению, из-за особенностей своей психики изменить стиль реагирования на некоторые вещи и «обрасти толстой кожей» вряд ли получится.

2. Вы обладаете мощной интуицией

Высокочувствительные люди отличаются завидной интуицией, которая часто подсказывает правильный выход из сложившейся ситуации.

Когда такие личности чувствуют подвох в чужих словах или происходящих событиях, они испытывают определённые ощущения буквально на физическом уровне. В подобные моменты у вас может разболеться голова, скрутить живот и покалывать в сердце.

3. Вам часто требуется «перезагрузка»

Одним из очевидных признаков высокочувствительности является повышенная утомляемость из-за любых внешних раздражителей: громкой музыки, большой толпы людей, ярких визуальных эффектов.

Если в ходе праздников или посещения концерта вы очень быстро начинаете ощущать усталость и желание «перезагрузиться» в одиночестве, значит, можете отнести себя к указанному типу личности.

4. Вы имеете свойство впитывать негативные эмоции других

Высокочувствительные натуры являются эмпатичными личностями, что одновременно становится их главной слабостью. Как правило, этим людям свойственно настолько сильно проникаться эмоциями других, что без впитывания чужого негатива не обойтись.

Именно поэтому высокочувствительным натурам невероятно сложно общаться с закоренелыми пессимистами. Они просто не в состоянии защитить себя от потока отрицательной энергии.

5. Вы часто влюбляетесь

Одной из ярких особенностей подобного типа личностей является излишняя влюбчивость. Вы склонны настолько сильно сосредоточиваться на состоянии «бабочек внутри живота», что порой даже не задаётесь вопросом об ответных чувствах.

Самое печальное, что, получив отказ (даже если человек не давал особого повода ждать и мечтать), такие люди очень сильно расстраиваются и начинают накручивать себя ещё больше. Это происходит потому, что вы отличаетесь богатой фантазией. Подробнее об этом — в следующем пункте.

6. Вы обладаете богатой фантазией

Большинство высокочувствительных людей пишут стихи, сочиняют музыку и являются очень креативными натурами, что неудивительно. Благодаря своему удивительному таланту ощущать и чувствовать все эмоции более остро они видят красоту окружающего мира в мелочах, находят в незаметных деталях повод для вдохновения.

Если вы отличаетесь творческой жилкой, любите подолгу витать в собственных фантазиях, то однозначно являетесь высокочувствительным человеком.