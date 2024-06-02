Психолог рассказала, как в человеке зарождается «комплекс мученика»

Страдать, жертвовать собой, чтобы быть любимым, – такой стиль поведения свойственен людям с комплексом мученика. Они разрушают сами себя, рассчитывая, что это сделает их счастливее. Но на самом деле приносят вред и душевную боль не только себе, но и тем, кто находится рядом. Подробности расскажет психолог, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.

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Жертвы обстоятельств?

Идея, что с помощью страданий можно получить любовь и внимание, как и в случае с большинством комплексов, зарождается в глубоком детстве. Например, родители охладели друг к другу и готовятся к разводу, но как только их общий ребенок захворал, пара объединяется. У детей включается логика:

"Ага, пока болею, мама и папа мирятся. А еще жалеют и дарят подарки. Значит, надо продолжать в том же духе".

Манипуляции здоровьем всегда пользуются успехом: это достаточно сильно пугает, и при этом перепроверить те или иные нюансы порой невозможно. И здесь мы переходим к еще одной причине появления комплекса мученика – когда мать или отец шантажируют ребенка фразами в духе:

"Не будешь слушаться, у меня заболит сердечко, и я умру".

Дети пугаются, даже если внешне они выглядят спокойными, внутри глубоко все переживают. Начинают делать все, что хотят родители, – лишь бы те были довольны. А вот манипулирующие, к сожалению, получают удовольствие от мучений ребенка, поэтому всегда найдут, чем его упрекнуть. Такой паттерн поведения усваивается детьми как норма. И вырастая, они сами начинают страдать, требуя внимания и любви. Эти люди выучили: чем чаще жалуешься и выглядишь несчастным, тем больше привилегий получишь.

Люди с комплексом мученика нуждаются в зрителях. Их поведение несет театральный флер и рассчитано на то, что кого-то впечатлит их мазохизм по отношению к себе. К примеру, кто-то больным идет на работу, возвышая свои страдания – "без меня вы не справитесь". Но это не так, это самообман. Больной тем же ОРВИ распространяет инфекцию по пути, чем наносит вред окружающим. А оказавшись в кабинете, температурящий подвергает опасности не только коллег, но и их близких.

А кто-то в надежде на внимание становится трудоголиком. Работает даже за копейки, а то и бесплатно, лишь бы принести пользу. А потом жалуется: ради работы он отдает свое здоровье и лишается личной жизни, но "никто его за это не ценит". Здесь фокус меняется с личного выбора чем-то заниматься на окружающих "негодяев", не замечающих подвигов. Но на самом деле такого человека никто не просил делать что-то сверх возможного. Он сам все взвалил на свои плечи, а на вопрос, нужна ли помощь, отвечал – нет.

Есть и те, кто живет в абьюзе "ради детей". Передает дочерям и сыновьям нескончаемое чувство вины и ощущение неоплатного долга: "Я жертвую своей молодостью, чтобы вы выбились в люди". Это тоже самообман, потому что вырваться из подобной ситуации возможно. Пусть даже путем переезда в маленький город с более скромной жизнью – зато в тишине и спокойствии. Стоит лишь перед этим заняться самообразованием, заручиться поддержкой близких и друзей, тщательно спланировать свою активность ради лучшего будущего.

Услышав эти примеры, люди с комплексом мученика скажут, что изменить ситуацию нереально:

"Мы страдаем, и это навсегда".

Ощущение беспомощности как единственно возможный стиль жизни, который подпитывается подарками в виде кратковременного сочувствия новых знакомых. Но вдруг они начинают рассеиваться, потому что не способны выдержать такое количество чужого горя и жертвенности. Даже если и пытаются помочь, быстро понимают – это невозможно. Мученик не позволит лишить его единственно понятного смысла жизни. Он до последнего будет верить: чем тяжелее крест, тем выше будет награда.

Жалуешься – мученик?

Утром во время прогулки я случайно услышала разговор двух мужчин. Один жаловался другому на жизнь, описывая неприятности, произошедшие в последнее время. Скорее всего, вам знакома интонация, с которой обычно делятся горестями – она похожа на жужжание пчелы. Но меня поразило резкое переключение голоса в конце их диалога. Выплеснув грусть, мужчина закончил:

"Ничего, придумаю что-нибудь. Жизнь продолжается, и наверняка подвернется что-то хорошее".

В психологии это признак нормы: человек сохраняет личную активность и надежду на лучшее будущее. Это дает силы планировать выход из дурной ситуации и мониторить успешность своих действий.

В отличие от этого мужчины, страдающий комплексом мученика никогда не решится сказать, что в будущем может быть лучше. Позиция таких людей:

"Все плохо, и так будет всегда".

В мечтах такого человека появление доброго и могучего волшебника, который сможет перенести его в сказочный мир, где все будут любить и чествовать. А он продолжит делать все, что может, отдавая силы другим, но уже получая за это похвалы и овации.

Комплекс мученика определяет способы поведения с окружающими. Такой человек не выберет легкие пути, а будет искать дорогу, усеянную шипами роз. Или горячими углями, чтобы пройти по ним, подпалив пятки. Находясь рядом с таким человеком, не пытайтесь его спасти. Уважайте его выбор жить так, как он умеет.

А вот если ему захочется измениться, предстоит длительная работа как индивидуальной, так и групповой терапии. А также море терпения и желания переустроить жизнь иначе.