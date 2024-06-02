Цвета и лампочки в квартире влияют на ваши эмоции. Вот как это использовать

Современные исследования показывают, что цвета могут оказывать кратковременное влияние на наше ментальное состояние. Теплые тона создадут уют и комфорт, а холодные помогут сосредоточиться. А кислотные оттенки будут вызывать раздражение даже на подсознательном уровне. Артём Оганян, арт-директор студии дизайна интерьера BŪRO рассказал «Секрету фирмы» как еще сочетание любимых цветов способно поменять ваше настроение в квартире.

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По словам эксперта, красный цвет в интерьере дает заряд страсти и энергии, но в более приглушенных оттенках он ассоциируется с теплом и уютом. Жёлтый цвет поднимает настроение и помогает сконцентрироваться, но кислотно-желтый или желтый с холодным оттенком может вызывать раздражение.

Зеленый цвет ассоциируется со свежестью и повышает концентрацию. Бледно-зеленый или голубой расслабят. А синий цвет обычно ассоциируется с прохладой и дарит чувство гармонии.

«Белый цвет влияет на людей абсолютно по-разному, необходимо использовать его в интерьере аккуратно и смотреть на индивидуальные предпочтения», — отметил Оганян.

По его словам, не менее важно учитывать температуру освещения в квартире. Она также влияет на общую атмосферу помещения. Например, для создания уюта в домашних интерьерах Оганян рекомендовал использовать теплый свет с температурой 2700К, в то время как для офисов, где требуется высокая работоспособность, подходит свет с температурой 3500К-3800К.