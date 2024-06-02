«Готовить фигуру к лету» опасно для психики — и вот почему

Стереотип о подготовке тела к лету может быть вреднее, чем кажется. От рекламы спортзала до восторженных заявлений в соцсетях в стиле «К лету готова!» — он встречается повсюду в канун сезона отпусков, который может превратиться в сезон стыда. Для некоторых людей эти фразы ничего не значат. Но для многих эти слова звучат травматично, считают эксперты, — по сути, речь идет о том, что, когда наступает лето, вам нужно выглядеть строго определенным образом или же скрывать свое «неподготовленное» тело.

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«Для людей с расстройствами пищевого поведения и дисморфией тела эти термины также могут стать пусковым механизмом и способствовать вредному поведению и старым привычкам», — рассказала в беседе с HuffPost исполнительный директор национального центра лечения расстройств пищевого поведения в США Элиша Контнер Уилкинс. «Может быть легко вернуться к старым привычкам, особенно в периоды неопределенности, когда для позитивного закрепления новых здоровых привычек у вас не было достаточно времени», — объяснила специалист.

От вездесущей рекламы и кричащих заголовков скрыться практически невозможно, но в качестве меры защиты своей психики от сезонного шейминга можно почистить ленты соцсетей от наиболее токсичных инфлюенсеров.