Психолог объяснила тягу к нанесению татуировок «манифестацией внутренней боли»

Если на теле человека есть крупные рисунки, это свидетельствует о наличии у него «травм».

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Люди, у которых «всё хорошо», не будут прибегать к неприятным телесным ощущениям, в частности, не заинтересуется пирсингом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Когда татуировки видны, когда половина тела покрыта мощными большими татуировками. Когда туда добавляется пирсинг, добавляются странные всяческие эксперименты с волосами, то это всегда манифестация. Манифестация внутренней боли. Человек не будет проходить через такое количество телесной боли, а татуировки — это очень больно, все эти пирсинги — это очень больно, это неестественно. Он не будет через неё проходить, если внутри всё хорошо. Вот так вот он выгружается. Ему с внутренней болью гораздо сложнее управляться, чем с внешней. Как правило, огромные травмы зашиты под этими татуировками».

Ранее психолог рассказала, почему некоторые люди выглядят моложе своих лет. По словам Елены Соловьёвой, на это влияет ментальное состояние. Если человек ощущает себя юным, то внешность будет «подстраиваться».