Психолог развеял мифы о блондинках

Мэрилин Монро своей крашенной пергидролем головкой породила один из самых устойчивых мифов последнего времени – мужчины, как, впрочем, и Фортуна, предпочитают блондинок. По крайней мере, самой Мэрилин удача и успех улыбнулись только после того, как она рассталась с тёмным цветом волос.

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Хотя миф о поголовной привлекательности блондинок вызывает всё же некоторые сомнения. Если это так, то почему уже который год на всех мировых конкурсах красоты побеждают темноволосые красавицы?

Так что же в многочисленных мифах о блондинках правда, а что – вымысел? Отметив 31 мая Международный день блондинок, мы решили разобраться в основных мифах на эту тему.

Брюнетки стервознее

Большинство мужчин рисуют образ типичной блондинки как нежного и кроткого существа, покоряющего своей женственностью. Правда, многие отмечают повышенную капризность светловолосых барышень. Но при этом, по словам некоторых мужчин, блондинки гораздо легче идут на примирение и абсолютно незлопамятны.

Кроме того, принято считать, что блондинки более беззащитны, менее приспособлены к жизни, их хочется опекать, оберегать, холить и лелеять.

Брюнетки же, по мнению большинства представителей сильного пола, обладают более сильным и жёстким характером и к тому же стервозны. Но, правда, как уверяют те же мужчины, обладательницы темноволосых шевелюр более страстны и изобретательны в постели. Вообще, судя по мнению большинства, темноволосым барышням отводится роль сильной, деловой, уверенной и роковой женщины, которая может самостоятельно пробиться в жизни.

К сожалению, каких-либо научных исследований, подтверждающих или опровергающих эти представления, не существует. Лично мне доводилось встречать натуральных блондинок, как подтверждающих расхожие представления, так и начисто их опровергающих.

«Одна моя подруга – натуральная блондинка с решительным характером. А уж по степени стервозности и умения добиваться поставленной цели ей и вовсе равных нет. А другая – обладательница тёмно-каштановых волос, наоборот, ни одного вопроса не может решить самостоятельно, и мужчинам приходится постоянно её опекать», – делится в соцсетях одна из пользовательниц.

Подобных примеров множество.

«Утверждение о том, что блондинки менее приспособлены к жизни, а брюнетки твёрже стоят на ногах, и представление о белокурых дамах как о крайне мягких и женственных особах, в первую очередь, продиктовано стереотипами, – считает психотерапевт Дмитрий Орешин. – Например, любой парикмахер скажет, что даже на ощупь белокурые волосы мягкие, пушистые, лёгкие».

Чёрные же – более жёсткие, упрямые и непослушные. В результате от обладательниц того или иного цвета волос мы подсознательно ждём соответствующего поведения. Тем самым фактически навязывая его им.

Знаешь?

Если верить антропологам, обладательницы светлых волос появились только к концу ледникового периода в результате редкой мутации.

А уже к 2202 году, уверяют немецкие учёные, блондинки окончательно исчезнут с лица Земли. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14 процентов от общего числа жителей планеты.

Причин тому несколько. Во-первых, чтобы ребёнок родился блондином, у обоих родителей должны быть светлые волосы. Поскольку от брюнетов всегда рождаются темноволосые дети. Но в последние 50 лет выросло количество межнациональных и межрасовых браков. Кроме того, в странах, где преобладает тёмный цвет волос, население неуклонно растёт. А вот европейцы всё чаще ограничиваются одним ребёнком.

Брюнетки надёжнее

Существует миф, что блондинок мужчины предпочитают видеть в качестве любовниц. А вот в образе жены большинство видит обладательницу тёмных волос.

Так, например, согласно исследованиям, результаты которых были в своё время озвучены на британской телекомпании «Скай ньюз», почти 40 процентов опрошенных заявили, что предпочли бы иметь роман с блондинкой, 22 процента согласились бы завести интрижку с рыжей. Крутить романы с брюнеткой захотели только 13 процентов, а с шатенками – вообще вдвое меньше.

Но когда речь зашла об официальном оформлении отношений, 30 процентов пожелали, чтобы жена была брюнеткой, 27 процентов захотели связать судьбу с шатенкой, и только 15 процентов высказались за то, чтобы назвать женой блондинку.

Примерно такого же мнения, как оказалось, придерживаются и многие российские мужчины.

«Это, скорее всего, объясняется тем, что брюнетки производят впечатление более серьёзных и надёжных женщин. Генетики считают, что стремление строить семью с брюнетками заложено в мужчинах природой. Дело в том, что блондинки считаются носительницами более слабых генов, а брюнетки – более сильных. А потому потомство брюнеток с большей вероятностью будет более сильным», – пытается объяснить эту логику психолог.

Поэтому сильный пол подсознательно и стремится строить семью с темноволосыми женщин.

Блондинка – значит глупая…

Один из самых распространённых стереотипов гласит, что все обладательницы светлых волос интеллектом не блещут. Предполагаемой тупости блондинок посвящено великое множество анекдотов. И надо признать, что многие представительницы светлоголовой части прекрасного пола и в самом деле порой демонстрируют чудеса глупости.

Помню мою белокурую сокурсницу, которая с осмыслением могла говорить только о двух вещах – нарядах и кавалерах. Преподаватель русской литературы попросил её «сделать что-нибудь со своей интеллектуальной девственностью». Сокурсница в курилке потом долго возмущалась сделанным ей предложением. И при этом не без гордости отметила, что со своей девственностью рассталась и «без дурацких советов этого пошляка». Слово «интеллектуальная» её сознание просто проигнорировало.

Хотя я знаю и много обладательниц светлых волос, которые по части образованности и интеллекта любую брюнетку за пояс заткнут.

«Научных доказательств слабости мозгов у блондинок пока не существует. Более того, лет десять назад американские исследователи провели тест на интеллект среди женщин. И в результате высшие оценки получили блондинки и брюнетки. Второе место заняли шатенки. А наименее сообразительными были признаны рыжеволосые», – объясняет специалист.

По мнению же российских учёных, блондинки снискали славу глупых особ из-за своего парадоксального мышления. Дело в том, что, как уверяют специалисты, у блондинок в силу гормональных отличий более ярко выражена чисто женская логика, что и приводит к своеобразному образу мыслей.

Блондинки сексуальнее

Несмотря на устоявшееся мнение о темпераментности брюнеток, блондинок, тем не менее, многие всё равно считают более сексуальными.

Эксперимент, проведённый английскими учёными, отчасти подтверждает миф о сверхсексуальности обладательниц светлых волос.

Сначала участникам эксперимента показывали брюнеток и блондинок на фотографиях и видеозаписях. Большинству мужчин по вкусу пришлись брюнетки.

После этого в зал были приглашены 80 девушек с разным цветом волос. И тут-то аж 85 процентов участников эксперимента проголосовали за блондинок и рыжих.

Учёные объяснили такое непостоянство мнений феромонами – специфическими веществами, выделяемыми через поры кожи.

Именно феромоны, запах которых неосознанно улавливается, и привлекают друг к другу влюблённых. Так вот, оказалось, что натуральные блондинки и рыжие выделяют феромонов в шесть раз больше, чем брюнетки.

Возможно, именно поэтому и родился миф о том, что «джентльмены предпочитают блондинок».

В своём цвете

Как утверждают всё те же учёные, брюнетки больше по сердцу представителям сильного пола, привыкшим жить в строго логической системе. Те же, кто живёт более интуитивно, в 65 процентах случаев выбирают натуральных блондинок. Любопытно, что в чисто мужской среде (армия, мужская зона) образ прекрасной дамы почти всегда имеет светлые волосы.

«Однако окончательно определить, какие мужчины каких дам предпочитают, всё-таки нелегко. Поскольку реальная жизнь редко укладывается в строгие правила. Так, Джон Леннон, говорят, требовал, чтобы его первая жена перекрасилась в блондинку. Но после того как она это сделала, он влюбился в жгучую черноволосую брюнетку Йоко Оно, на которой и женился», – делится Дмитрий Орешин.

…Так что, похоже, главное в войне брюнеток и блондинок – это оставаться самой собой. И тогда в войне вы выйдете победительницей независимо от цвета своих волос.