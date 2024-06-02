Психолог объяснила, почему в ответ на благодарность нельзя отвечать «не за что»

Многие привыкли в ответ на «спасибо» говорить: «Не за что». Такой фразы стоит избегать по нескольким причинам, рассказала психолог Анна Гарш.

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По словам специалиста, когда человек на слова благодарности отвечает «не за что», у него может возникнуть синдром упущенной выгоды: человек находится в страхе пропустить что-то. Когда он тратит силы и время на то, чтобы оказать другому помощь, это должно фиксироваться в голове правильными фразами.

«Обязательно нужно себя поощрять словами, если действительно сделали что-то полезное. К сожалению, многие скромничают. Из-за таких мелочей страдает самооценка, которую сложно поднять», – советует Гарш.

Психолог объяснила, что за фразой «не за что» скрывается мысль о том, что другой человек сам не мог выполнить данную задачу. Также этой, привычной многим фразой, человек демонстрирует себе и окружающим, что он не так уж и сильно ценит собственные усилия и потраченное на помощь время, пишет wday.ru. Вдобавок эта фраза может показаться собеседнику высокомерной.

Ранее психолог Юлия Хадарцева ответила, нормально ли, когда родители устают от своих детей. Специалист отметила, что мамы зачастую отдают весь свой энергетический ресурс, чтобы обеспечить ребенка постоянной заботой, и это приводит к усталости и раздражительности. По словам врача, эти чувства нормальны, однако родителям стоит своевременно отдыхать, так как дети умеют считывать эмоциональное состояние, например мамы, и начинают нервничать.