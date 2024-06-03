Девушка получила совет после жалобы на раздражающую ее секс-игрушку партнера

К раздражающим секс-игрушкам партнера нужно попробовать относиться с пониманием, считает секс-коуч Люси Роуэтт. Письмо читательницы и совет специалистки опубликовало издание iNews.

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К коучу обратилась девушка, парень которой живет на другом конце страны. Они видятся по выходным и занимаются сексом по телефону.

«Обычно мы просто трогаем себя и говорим грязные вещи, но на прошлой неделе я спросила, могу ли использовать вибратор, и он согласился, а затем спросил, не возражаю ли я, если он вытащит свой мастурбатор-фонарик. Я не знала, что это такое, и почувствовала себя отвратительно, когда он мне рассказал», — призналась автор сообщения.

Теперь она хочет знать, что делать с отвращением, нормально ли для мужчин использовать подобные игрушки и не являются ли ее ощущения проявлением двойных стандартов.

Роуэтт отметила, что секс по телефону и взаимная мастурбация — отличные способы сохранить сексуальную искру, когда партнеры находятся на большом расстоянии. Использование фонарика она назвала совершенно нормальным. Причина, по которой мужчинам нравится их использовать, во многом та же, по которой женщины любят использовать секс-игрушки — для развлечения и удовольствия. Коуч отметила, что ввиду социальной стигмы многие мужчины до сих пор чувствуют себя неловко из-за желания изучать секс-игрушки.

Коуч добавила, что мужчины, которым нравится использовать секс-игрушки на себе или с партнершами, часто являются более чуткими любовниками.

«Чаще всего из медиа, от друзей и семьи мы слышим о мужчинах и мастурбации только одно — что это отвратительно, позорно и даже опасно. Мы все слышали истории о мужчинах, которые мастурбировали или выставлялись напоказ перед женщинами и девушками на публике. Тогда вполне логично, что все это влияет на ваши чувства, когда он использует игрушку», — рассуждает эксперт.

Роуэтт предложила расспросить парня о его игрушке, проявить любопытство — почему он выбрал именно такую и этой марки, попросить подержать ее при встрече. Специалистка напомнила, что секс-игрушки — не конкуренты и не замена реальным партнерам и предложила думать о фонарике как об общем аксессуаре их сексуальной жизни.

«Подумайте об игрушке как о своей заботе о нем, пока вы не можете быть рядом лично, и совместном развлечении, когда вы вместе», — резюмировала коуч.

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