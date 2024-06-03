Плохо спите? Ученые обвинили в этом одиночество

Исследование, представленное на ежегодной встрече SLEEP 2024, выявило тесную взаимосвязь между улучшением качества сна и снижением уровня одиночества, особенно среди молодых людей.

© Ferra.ru

Исследование, в котором приняли участие 2297 взрослых со средним возрастом 44 года, показало, что улучшение сна значительно связано с уменьшением общего, эмоционального и социального одиночества. Примечательно, что связь между здоровьем сна и снижением эмоционального одиночества была более выражена у более молодых людей, хотя возраст не влиял на связь с социальным одиночеством.

Авторы работы подчеркнули важность сна в любом возрасте. Полученные результаты согласуются с рекомендацией Американской академии медицины сна, согласно которой взрослые должны стремиться к семи часам сна в сутки для поддержания оптимального здоровья и продуктивности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.