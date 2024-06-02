Размеры «причиндала»: как их правильно измерить

Измерение мужского «причиндала» – целая «наука». Порой просто линейкой и не отделаться. Психологи уверяют – правильный подход к этому делу может избавить от проблем с самооценкой и научит здраво оценивать ситуацию. Так как же это следует делать?

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Благоприятные условия

Сразу стоит отметить – единого мнения относительно «идеальной» длины и ширины мужского члена нет. Одни специалисты утверждают, что для эрегированного пениса размер от 12 до 15 сантиметров является нормальным, другие источники дают более широкий диапазон: от 13 до 19.

На итоговый результат измерений может повлиять множество внешних факторов. Так, стремиться узнать размер члена нужно при температуре от 24 до 27 градусов. При более низких показателях и результат окажется заниженным.

Удивительно, но влияет даже высота над уровнем моря. Чем ближе к «точке отсчёта», тем мужское «достоинство» больше. Не следует также заниматься измерениями после полового акта и активной спортивной тренировки.

Двойной подход

Чтобы получить более объективную информацию, нужно член измерить дважды – в эрегированном состоянии и «естественном». В первом случае всё просто – одним концом линейки упритесь в живот, а на другом зафиксируйте значение, до которого орган «достаёт».

Для измерения в «естественном» положении встаньте прямо и одной рукой возьмитесь за кончик члена – чтобы удерживать его в прямом положении, но не растягивать. Далее следует приложить линейку сбоку и узнать результат.

Толщина имеет значение

А чтобы узнать толщину члена, понадобится портновская лента. Данная характеристика является наиболее важной, ведь именно от толщины «причиндала» зависит успех мужчины во время полового акта. Представителям сильного пола, которые ориентируются на толщину, нужно увидеть на портновской ленте число 12.

Стоит отметить, что на длину мужского достоинства решающее значение оказывает образ жизни. Вредные привычки (алкоголь, курение, злоупотребление фастфудом), вечера на диване перед телевизором и отсутствие физической активности приводят к потере примерно одного сантиметра в длине. Так что самое время пересмотреть свой распорядок дня!