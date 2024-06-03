Пользу от регулярных занятий сексом объяснили

Существующий в сексологии феномен Тарханова-Белова объясняет пользу от регулярных занятий сексом, рассказал уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Об этом врач написал в своем Telegram-канале.

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Благодаря феномену Тарханова, объяснил Лубенников, при воздержании происходит набухание предстательной железы, накапливается секрет в семенных пузырьках, что усиливает половое влечение. Организм может освобождаться от эякулята с помощью ночных поллюций, что чаще происходит у юношей, отметил врач.

При этом, обратил внимание Лубенников, феномен Тарханова у мужчин уравновешивается феноменом Белова — при половом воздержании тонус семенников подавляется и сексуальные фантазии, спонтанные эрекции, ночные поллюции становятся все реже.

«После периода длительной сексуальной абстиненции (воздержания) мужчина не может сразу восстановить свой привычный ритм половой жизни, так как его половые железы работают в сниженном режиме», — предупредил он.

В то же время, добавил врач, если появляется возможность снова вести регулярную половую жизнь, потенциал мужчины восстанавливается.

«Однако надо учесть, что, чем выше возраст, тем сложнее будет возвратиться к нормальному ритму. Именно поэтому крайне нежелательны длительные абстиненции старше 50 лет», — заключил Лубенников.

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