Названа неожиданная альтернатива приложениям для знакомств

The Independent разместил материал о любовных историях, которые начались с пристрастия к бегу. Герои романов высказались, как бег помог им построить отношения, а эксперты дали этому научное объяснение. Авторы публикации делают вывод: беговые клубы могут стать альтернативой сайтам знакомств.

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Люди, которых в пары объединил бег в одном клубе, говорят о том, что занятия снимают напряжение и общаться можно раскрепощённо, в отличие от запланированных свиданий через сайты знакомств. Это та ситуации, когда оба будущих партнёра занимаются любимым делом, и это дело их уже изначально объединяет. Когда во время длительной пробежки люди бегут рядом друг с другом, не отвлекаясь на телефоны, социальные сети – они лучше друг друга узнают. Совместная подготовка к забегам, с дальнейшим празднованием успешного финиша – это объединяющие и весёлые мероприятия.

Эксперты говорят, что общая страсть создаёт естественную основу для построения отношений. Когда люди объединены общими целями и занятиями, у них выше шанс наладить прочные связи. Сегодня для многих в приоритете здоровый образ жизни, и они хотят найти партнёра, разделяющего эту установку. Таким образом, беговые клубы, где собираются единомышленники, становятся объединяющей стороной.

С научной точки зрения объединяющие свойства бега тоже объяснимы. Благодаря выбросу эндорфинов (гормонов, ответственных за удовольствие), пробежки повышают настроение, способствуют созданию радостной обстановки, располагающей к установлению связей, в том числе, романтических.

Ещё один элемент, благодаря которому беговые клубы могут стать альтернативой приложениям для знакомств – это постоянство. Регулярное общение с одной и той же группой людей способствует формированию связей. У людей появляется больше шансов взаимодействовать и узнавать друг друга, и это регулярное взаимодействие может помочь сначала завязать дружбу, а в дальнейшем и романтические отношения.