Уральские ученые рассказали, какие меры помогут повысить рождаемость

В Екатеринбурге состоится XV Уральский демографический форум. На котором, в том числе, обсудят проблемы рождаемости в регионе и России. За несколько дней до его проведения представители разных научных институтов рассказали, какие меры по повышению рождаемости могут помочь исправить демографическую ситуацию.

«Когда рожать – это каждая семья решает сама. Но мы говорим о том, чтобы люди не откладывали вступление в брак и рождение детей. Желательно сделать это до 30 лет. Все нужно делать вовремя или параллельно», – заявила председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотоницкая.

Она добавила, что те, кто сначала стремиться обставить квартиру или заработать много денег уже к 50 годам имеют много проблем.

По ее мнению, молодая семья обращает на инфраструктуру поблизости. Молодые люди должны быть уверены, что они смогут без труда устроить ребенка в детсад, школу, получить качественную и доступную медпомощь, а работодатель будет относиться с пониманием.

По словам замдиректора по исследованиям и разработкам Института экономики и управления УрФУ Анны Багировой, уважение к семейным ценностям – один из критериев по которым оценивают, например, работодателей.

«Работники важны работодателю не только как те, кто приносит прибыль, но и как люди с семейными обязанностями. Мы знаем о проблеме кадрового дефицита. Работодателями важно привлекать и удерживать персонал. Это одно из преимуществ. К тому же недавно введен ЭКГ-рейтинг», – уточнила Багирова.

Кроме того, в обществе создаются и продвигаются ценности родительства, в школах включаются дисциплины, которые прививают ценность родительского труда.

Сам же форум пройдет в Екатеринбурге с 5 по 7 июня 2024 года на площадке Института экономики УрО РАН.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге прошел Международный женский форум. На нем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в области есть все необходимые условия для поддержки и развития семьи и материнства, а также для профессионального развития женщин.