Мердок, движуха и щи: Являются ли «клеймом» частые разводы

Телеведущая Роза Сябитова сказала в эфире НСН, что любовь могут искать и в десятом браке, однако психолог Наталья Панфилова предупредила, что инициаторы повторных разводов вечно жаждут перемен и «движухи».

Частые браки не являются показателем того, что человек обязательно разведется и с новым партнером, заявила в интервью НСН телеведущая и сваха Роза Сябитова, однако с ней не согласилась семейный психолог Наталья Панфилова.

Ранее стало известно, что 93-летний медиамагнат Руперт Мердок женился на 67-летней Елене Жуковой, бывшей теще бизнесмена Романа Абрамовича. Для миллиардера это уже пятый брак. Предыдущей его избранницей была экс-жена вокалиста The Rolling Stones Мика Джаггера, супермодель Джерри Холл (на фото). До этого Мердок был женат на стюардессе Патриции Букер, журналистке Анне Манн и предпринимательнице Венди Денг.

«Да хоть десятый! Количество браков не имеет отношения к вечным ценностям. Частые разводы не являются «клеймом», все зависит от конкретных людей и ситуации. Сейчас все хотят счастья, вот и идут за счастьем, кто-то способен его дать, кто-то нет. Можно и после 60, и в любом возрасте найти любовь. Все зависит от возможностей и желаний каждого. Если желание быть вместе, создавая семью, совпадает, все будет хорошо, если не совпадает, плюс еще договориться не могут, брак развалится», - сказала Роза Сябитова.

Со своей стороны, Наталья Панфилова объяснила частые разводы жаждой новизны и «движухи».

«Природа человека такова, что когда он привыкает, ему хочется какой-то новизны. При этом не каждый партнер готов постоянно креативить и что-то добавлять. Ему хочется, чтобы его принимали таким, какой он есть, а не все время меняться, удовлетворяя потребности партнера. Очень часто стержневая особенность личности человека в том, что он хочет этой движухи. Если это так, то развод неизбежен. Есть фильм "Привычка жениться", а еще есть не то чтобы "привычка разводиться", а история, что через какое-то время человек хочется докопаться до партнера, найти в нем какие-то ужасные недостатки и поменять его на другого. Приятные черты начинают постепенно обесцениваться. Человек думает: ну есть это - и есть, красавица – и красавица, но это для меня не самое главное, а важно, чтобы она щи готовила вкусные», - разъяснила психолог.

По ее словам, важно, кто инициировал разводы в «предыдущей жизни» вашего избранника.

«Если человек инициирует разводы, и каждый раз разводится, потому что сам этого захотел, то это уже тенденция. Но если ему не хватает адаптивных механизмов приспособления к другому человеку, есть надежда, что появится более гибкий партнер или он сам поймет, как надо адаптироваться к склокам или рутине в семейной жизни, которые ему не нравились в предыдущих браках. Тогда смена партнеров закончится. Пятый брак может быть и последним, если у человека уже нет сил менять партнера и что-то в своей жизни. При этом сложно сказать, когда человек остановится и скажет: "Ничего не хочу менять"», - заключила собеседница НСН.

Верховный суд РФ ранее подчеркнул равенство обоих родителей при определении места жительства детей после развода. Депутат Госдумы Виталий Милонов сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что при разводе родителей суд по умолчанию должен выносить решение в пользу совместного воспитания ребенка: две недели он может жить у мамы и две недели у папы.