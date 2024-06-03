Психолог: доставка еды разрушает человека морально и физически

Во-первых, это может негативно сказаться на физическом и психологическом здоровье. Во-вторых, частое использование доставки может привести к тому, что человек будет реже готовить самостоятельно, что может повлиять на его психическое состояние.

Психолог также отметила, что у каждого человека есть свой стиль питания, который формируется в течение жизни. Однако доставка обычно предлагает усреднённое меню, которое может не подходить каждому. Чтобы адаптировать заказанный рацион под себя, нужно иметь под рукой соусы, специи, масла, овощи и фрукты.

Нутрициолог также подчеркнула в разговоре с «Секретом фирмы», что производители блюд для доставки не всегда указывают полный состав на этикетке, включая все консерванты. Например, картофель и другие овощи могут обрабатываться сульфитами, которые могут вызывать приступы мигрени у людей с чувствительностью к гистамину или серной чувствительностью.

Кроме того, еда из доставки может быть опасной из-за некачественного масла, избытка соли и сахара, а также маргарина, который нарушает работу клеток из-за обилия трансжиров.

Нутрициолог также посоветовала закупать продукты, подходящие для нескольких блюд, чтобы разнообразить меню и сэкономить. Можно также собирать обед из уже заранее приготовленных ингредиентов. Если хочется разнообразить рацион с помощью доставок, то нужно научиться выбирать качественные блюда.

В заключение, специалист рекомендовала следовать принципу 80% на 20%: в основном питаться правильно, а в некоторые моменты баловать себя чем-то дополнительно, например, заказанными блюдами.