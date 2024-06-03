Шесть качеств романтического партнера, с которым можно не бояться развода

Наверняка вам знакомы пары, отношения которых всегда под вопросом: словно развод не крайняя мера, а лишь вопрос времени. Чтобы штамп в паспорте не обернулся катастрофой, важно ответственно подойти к выбору партнера, которому вы однажды скажете «да». Итак, развод в будущем маловероятен, если мужчина обладает следующими шестью качествами.

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Честен с вами и с самим собой

Без честности сложно выстроить доверие, которое лежит в основе любых долгосрочных отношений. Она же подразумевает, что обещания не станут пустыми словами. Откровенность закладывает прочный фундамент отношений уже на этапе знакомства: мужчина не станет вводить вас в заблуждение и найдет способ сообщить о своих особенностях и недостатках до того, как вас свяжут узы брака. Вероятность неприятных сюрпризов, как, собственно, и развода — минимальная.

Финансово состоятелен

Даже самый пылкий роман и искренние чувства развалятся на фоне финансовых трудностей. Как бы ни было печально это осознавать, но именно деньги являются одной из основных причин развода. Это не значит, что надежным партнер может быть только если попал в свежий список миллионеров. Но тем не менее просроченные кредиты, неподъемная ипотека и зависимость от азартных игр могут разрушить даже крепкий союз. Меркантильность здесь ни при чем — это вопрос нормального функционирования ячейки общества, а не жажды роскошной жизни.

Самостоятелен

Для многих независимость в браке воспринимается как нечто негативное, но тем не менее ни один психолог не поставит в пример созависимые отношения — ведь это, по своей сути, ситуация нездоровая. Целеустремленный мужчина, который видит в вас женщину, а не уборщицу, повариху и медсестру, видит брак как союз двух личностей, а не кастинг на замену мамы. Таким образом, «бытовуха» с меньшей вероятностью станет причиной раздора, как и ваша усталость от беспомощного «сынка».

Общается с вами на равных

Вопрос не в том, кто больше зарабатывает, а кто чаще готовит ужин и не в статусе «главы семейства»: важно, чтобы мужчина воспринимал вас как личность с правом голоса и весомым мнением, которое равноценно его собственному. Подобный баланс сил в семье гарантирует, что один из партнеров не будет ущемлен и едва ли станет жертвой психологического и даже физического насилия. Жертвы в слабой позиции более склонны искать причину неурядиц в себе.

Уверен в себе

Здоровая уверенность мужчины в себе позволяет предположить, что он не станет самоутверждаться за ваш счет и вряд ли разочарует своим бездействием в критический момент. Это качество также пригодится в карьере: уверенный в себе партнер не сбежит от сильной, амбициозной и состоявшейся женщины, не станет воспринимать успех партнерши как угрозу, что нередко приводит к расставаниям.

Ему нравится проводить с вами время

Это не только доказательство неугасающего интереса к вашей личности, но и хороший предохранитель от измен. Да и что может быть более очевидным предвестником скорого развода, чем завуалированное нежелание быть вместе в виде постоянной занятости и отлучек по поводу и без? Чем больше мужчина занят в силу непреодолимых обстоятельств, тем сильнее ему будет хотеться провести с вами свободное время. Если в него он отдыхает не только от работы, но и от вас — это тревожный сигнал.