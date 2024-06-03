Секс в самолете: невозможное — возможно

Путешествовать на самолете до комичного несексуально. Давление воздуха в салоне высушивает кожу до неприятной степени. Места для ног нет, даже если вы весьма среднего роста. Где-то рядом всегда есть хнычущий младенец и гражданин с несвежими носками, который громко храпит. Это не идеальные условия для занятий сексом, мягко говоря. Хотя существуют оригиналы, которых все же возбуждает такая вот обстановка. Или они попросту без ума от своего партнера.

Многие знаменитости, кстати, включая Ким Кардашьян и Крисси Тейген, говорят, что уже занимались сексом в самолете, но, скорее всего, они летели не эконом-классом, как простые смертные. К вашему сведению, секс в самолете не совсем законен, вот что вам нужно знать, если вы собираетесь попробовать.

Ночные рейсы — самое подходящее место для секса на высоте

Большинство пассажиров спят, а не встают и не ходят в туалет. Кроме того, именно в это время в туалете наиболее чисто.

«Если вы попытаетесь представить себе, как вы занимаетесь сексом в самолете во время обычного рейса, то очевидным способом будет именно поход в туалет. В конце концов, самолет — это общественное место, и никто не должен быть свидетелем интимных сцен», — объясняет сексолог Елена Тихонова. «Если вы летите не ночным рейсом, дождитесь, пока стюардессы начнут разносить напитки, и отправляйтесь в заднюю часть салона. Обычно они начинают спереди, и люди редко пользуются туалетом в это время», — делится ценной информацией Елена.

Постарайтесь сделать лицо попроще, не нужно бежать вприпрыжку в хвост самолета, сияя до ушей и показывая всем своим видом свои истинные намерения. За руки держаться и целоваться на ходу тоже совсем не обязательно.

Выбор позы — тоже

«Стоя — это, извините, единственный вариант, если только вы не хотите сесть на не самый стерильный унитаз или встать коленями на не самый чистый пол — а я предполагаю, что вы этого не хотите», — рассуждает Елена.

Будьте осторожны, входя и выходя из туалета

Уходите по одному. Если вас поймают, просто скажите, что одному из вас стало плохо и потребовалось сопровождение.

Сделайте это быстро

Более 15 минут — и вы вызовете подозрения. И будьте готовы прерваться в любой момент. Потому что вдруг кому-то на самом деле стало очень нехорошо, поэтому к вам начали очень энергично и настойчиво стучать в дверь. Выходя, проверьте, застегнуты ли у вас пуговицы и молнии. И не торчат ли стратегически важные части тела (ну, мало ли).

Если вам повезло лететь на не полностью укомплектованном пассажирами самолете, можно позволить себе ручные игры, например. Взаимная мастурбация под одеялом куда как прекрасна — только не забудьте запастись влажными салфетками и убрать за собой все следы ваших сладких преступлений. И издавать громких характерных звуков тоже не стоит, конечно — и это, кстати, может придать происходящему дополнительной пикантности.