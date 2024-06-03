Психолог предупредила об опасности «жизни в розовых очках»

Нежелание замечать происходящие события — способ защиты от негативных переживаний.

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Люди, склонные к отрицанию реальности, утрачивают способность «управлять жизнью».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Человек надевает розовые очки для защиты. В психологии это называется психологические защиты, их начал исследовать ещё Зигмунд Фрейд. Их опасность в том, что они включаются бессознательно, то есть человек не может их контролировать. Основной набор защит он усваивает до пяти лет. У нас разный набор психологических защит, их порядка 30-40 видов. Они нужны для того, чтобы в момент, когда в жизни происходят какие-либо фрустрирующие события, нашей психике очень тяжело их воспринимать. Для того, чтобы стало чуть-чуть полегче, мы могли жить, мы выстраиваем себе защиту. Если через какой-то промежуток времени мы эти очки сняли, то мы воспользовались по назначению защитой, она нам помогла. Но если таких психологических защит накапливается много, и они не отключаются, то человек видит реальность искажённо и практически перестаёт коммуницировать с реальностью. Долго нельзя, любые розовые очки — это временная мера. Человек, у которого включены психологические защиты, видит красное жёлтым, плохое хорошим, хорошее — плохим. Так человек перестаёт управлять своей жизнью».

Соловьёва отметила, что способы психологической защиты бывают разными, например: агрессия, уход в себя, проекция, отрицание, обесценивание, рационализация, вытеснение, примитивная идеализация.