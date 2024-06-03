Карты, руны и кофейная гуща: почему люди обращаются за помощью к гадалкам

Когда человек обращается к гадалкам, он снимает с себя ответственность за принятие важных решений. Это самый простой способ выйти из проблемной ситуации. Подобное поведение формируется ещё в детстве, рассказала «Клопс» психолог Екатерина Обревко.

Магическое мышление — это особый тип анализа реальности. В возрасте до пяти лет все мы верили в сказки, существование Деда Мороза и всемогущество родителей. Мама давала чувство защищённости: могла усмирить чудовище под кроватью, наколдовать шоколадку или остановить дождь.

«Если ребёнку не хватало родительской заботы, то, повзрослев, он будет добирать это чувство — искать в других людях и ритуалах. Советы магов и высшие силы становятся заменой родительской поддержки», — пояснила специалист.

Это особенно заметно, когда человек оказался в сложной ситуации, стоит на распутье и не знает, как поступить. Отправиться к психологу и провести работу над собой — сложно и долго. Куда проще пойти к гадалке и быстро узнать про своё туманное будущее.

«Это более щадящий для психики вариант, позволяющий снизить уровень беспокойства и неуверенности. Но, к сожалению, это иллюзия: груз проблем никуда не денется и будет давить даже после советов высших сил», — подчеркнула психолог.

Проблема не разрешится без грамотного анализа ситуации. Потусторонние силы не смогут распознать эмоциональное состояние человека, которому необходима профессиональная помощь. Человек приобретает психологическую зависимость от авторитета гадалки. Он испытывает высочайший уровень стресса и ощущает, что земля уходит из-под ног, если контакт с магом приостанавливается. После «волшебных» сеансов появляется ложная уверенность и нежелание рассчитывать на собственные силы.Притупляется чувство ответственности. Человек слепо опирается на прогнозы и советы магов, что ещё больше уводит от реальности.

Гадалки и духовные наставники дают надежду и сиюминутное успокоение. На этом нельзя построить счастливую жизнь.

«Не нужно тратить драгоценное время и деньги на колдовские сеансы», — добавила Екатерина Обревко.

Лучше обратиться за помощью к психологу. Только так вы сможете избавиться от страхов, обнаружить сильные стороны, а главное, понять, как выстроить жизнь в гармонии с собой.

Депутат Госдумы предложил запретить деятельность гадалок и экстрасенсов.