Психолог рассказал, почему мужчинам труднее хранить верность

По словам нашего эксперта, психолога Анатолия Котова, с изменой своего мужчины сталкивалась каждая вторая его клиентка. Почему же мужчинам намного сложнее хранить верность партнерше или супруге? Психолог приводит несколько самых популярных причин, при этом мужчины о них могут даже не задумываться.

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Личный кризис

Наиболее частый возраст, когда мужчину ловят на неверности — 40+. Анатолий:

«Банальный кризис среднего возраста. Не все бросаются искать новую женщину для подтверждения статуса, однако процент измен довольно велик».

Когда мужчина закрывает все основные потребности, в том числе семейные, ему начинает требоваться подтверждение, что он все так же хорош. Как известно, похвала и восхищение со стороны чувствуется куда ярче. Женщины же, в чем уверен наш эксперт, намного лучше контролируют свое желание получить порцию восхищения от других поклонников.

Подтверждение статуса

Не секрет, что мужчина проявляется через социальные достижения. Мнение других представителей сильного пола — коллег, старших родственников, друзей — иногда играют большую роль в принятии того или иного решения. Анатолий:

«Для мужчины нет ничего хуже, если его выгонят из "стаи". Иногда для подтверждения успешности мужчина идет на поиск связей на стороне, хотя они могут ему самому и не быть нужны».

Представить в таком положении женщину крайне трудно.

Несовпадение сексуального темперамента с постоянной партнершей

Полностью совпасть с партнером в сексуальном плане невозможно, можно лишь научиться договариваться или же принять решение, что вы не готовы к долгосрочным отношениям с человеком, не поддерживающим ваш сексуальный темп. Психолог:

«Большой процент людей объединяется в семьи, зная, что в постели есть проблемы, но каждый надеется, что все как-то само образуется. Но без работы обоих партнеров ничего не изменится. Отсюда ссоры, измены и разводы».

Что интересно, именно мужчина чаще всего готов «добирать» интим на стороне. Женщине решиться намного сложнее, нередко из-за страха разоблачения, с чем нет проблем у большинства мужчин.