Порнозвезда дала совет взрослым любителям ставить засосы

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович (Стоя) дала совет взрослой женщине, которая столкнулась с любителем ставить засосы во время секса. Письмо женщины и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

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По словам 32-летней женщины, она встречается с новым избранником уже несколько месяцев, но его привычка ставить ей засосы смущает ее. Она уточнила, что в моменте это кажется ей сексуальным, однако после ей неловко: при походе в офис или на прием к врачу приходиться пользоваться тональным кремом.

«Моя шея выглядит как место преступления, меня уже спрашивали, не обожглась ли я случайно. Но скоро лето, консилеры на коже будут таять, и мне не хочется выглядеть похотливым подростком», — написала она и попросила совета о том, как можно прикрыть следы или избежать их, не теряя удовольствия. «Если дело в ощущениях, вы можете попросить его постараться больше выдвигать вперед язык, чем зубы, и толкать языком, а не сосать. Очень сильное нажатие языком и его вращение может ощущаться для вас так же приятно, как и засос, а он сможет испытывать то же удовлетворение первобытной страсти, что и при сосании», — заключила она.

Ранее Стоя дала совет женщине, которая пожаловалась на супруга, не желающего заниматься с ней грубым сексом. Женщина уверяет, что любит мужа, но ей не хватает острых ощущений в спальне.