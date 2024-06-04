Не занимающейся сексом счастливой и встревоженной паре дали совет

Эксперт по отношениям Колин Нолан дала совет паре, встревоженной отсутствием секса в своей жизни, но, несмотря на это, счастливой. Письмо 48-летней читательницы и ответ на него опубликовало издание Mirror.

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По словам автора письма, ее муж — ее ровесник. Вместе они прошли через трудности, сплотившие их, и стали настоящими друзьями. Однако в последнюю пару лет они не занимаются сексом и чувствуют себя неловко из-за этого.

«Мы оба счастливы в браке, просто теперь все так. Он поглощен работой, я слишком занята, но мы все еще обнимаемся и показываем друг другу свою привязанность. Не могу при этом отделаться от мысли, что у нас проблемы, что секс должен быть», — написала женщина.

Она отметила, что они с мужем слишком молоды, чтобы полностью отказываться от секса, и добавила, что в жизни их друзей-ровесников присутствует интим.

В ответ Нолан отметила, что брак вполне жизнеспособен, если с отсутствием секса согласны оба партнера, и проблемы могут возникнуть только если кому-то из партнеров все-таки захочется такой близости.

«Вам обоим нужно признать, что вы больше не занимаетесь сексом (сейчас вы оба, полагаете, делаете вид, что все как обычно) и поговорить об этом. Узнайте, что он на самом деле чувствует, потому что сейчас это всего лишь догадки», — посоветовала специалистка.

Она обратила внимание на то, что пары, долго живущие вместе, часто подолгу обходятся без секса, а потом их интимная жизнь возобновляется.

«Лучше всего уехать на ночь или на выходные и поговорить об этом. Я думаю, вам нужно восстановить связь на более глубоком уровне», — пожелала супругам удачи эксперт.

Ранее Нолан дала совет женщинам, столкнувшимся с тотальным контролем со стороны партнера. Она призвала как можно быстрее расставаться с таким человеком.