Излишняя эмоциональность и плаксивость могут признаками ранней деменции и других патологий

Плаксивость и слезливость иногда возникают не только у людей с чувствительным характером, но и у тех, кто раньше не отличался особой впечатлительностью. И это часто вызывает непонимание у окружающих и самого человека — раньше ведь такого не было. Психотерапевт сети клиник «Семейная» Арменуи Аракелян рассказала, что за неожиданным плачем человека могут стоять серьёзные проблемы вплоть до первых звоночков деменции.

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Проблемы с щитовидкой

«Когда у меня в кабинете жалуются на плаксивость, я в первую очередь исключаю эндокринные заболевания», — поделилась доктор.

По её словам, часто нарушения функции щитовидной железы могут приводить к чрезмерной эмоциональности, снижать порог чувствительности и приводить к раздражительности.

Другие изматывающие хронические соматические болезни — бронхиальная астма, сердечная недостаточность, ревматоидный артрит и другие — также способны влиять на эмоциональное состояние.

Психические расстройства

Излишняя эмоциональность часто сопровождает депрессивные и тревожные расстройства. При депрессии подавленность, тоска и пониженное настроение могут выражаться в плаксивости.

«Это могут быть слёзы бессилия или подавленной злости, характерные для людей с депрессией», — подчеркнула Аракелян.

Также подобное состояние характерно для посттравматического стрессового расстройства. В этом случае плаксивость связана с воспоминаниями о пережитой угрозе жизни и собственном бессилии.

Поражения нервных клеток мозга

Слезливость и обидчивость могут быть ранними симптомами деменции: она затрагивает эмоциональные центры мозга. Такие встречается не только у пожилых, но и у относительно молодых пациентов.

«Близкие ещё задолго до нарушений памяти отмечают, что их родственники становятся крайне обидчивыми, слезливыми и даже капризными», — отметила врач.

По словам Арменуи Аракелян, плаксивость также может возникать при болезни Альцгеймера и быть проявлением рассеянного склероза.