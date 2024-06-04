Психолог назвала комплименты лучшим способом разговорить интроверта

Для того, чтобы расположить к себе коллег-интровертов стоит чаще говорить комплименты и отмечать их успехи в работе, считает психолог Дарья Дугенцова. Об этом сообщает News.ru.

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По ее словам, интровертов в целом очень располагает похвала, так как они склонны к постоянному анализу своего внутреннего состояния и ощущений. Однако их действия лучше подвергать анализу, чтобы избежать дискомфорта в общении.

"Лучше всего задавать интроверту вопросы. Чем больше вы будете спрашивать, тем больше он будет рассказывать о себе и рано или поздно сможет вам довериться", – посоветовала Дугенцова.

При этом эксперт уточнила, что ждать от интроверта большого внимания или частого общения с самого начала не стоит.

"Скорее всего, он просто постесняется задать вам какие-то личные вопросы, не касающиеся работы", – отметила психолог.

Дугенцова также обратила внимание, что стопроцентных интровертов или экстравертов не существует, так как поведение каждого отличается в зависимости от того, с кем он общается.

Между тем эксперты провели исследование, в котором выяснили, что около 29% россиян конфликтуют на работе из-за кондиционера. О результатах анализа сообщает RT.

Так, почти треть респондентов утверждают, что кондиционеры более вредны, чем жара. Уточняется, что споры на эту тему чаще происходит между работниками в возрасте от 35 до 44 лет.

При этом 51% опрошенных заявили, что в их коллективах ссор на эту тему не бывает, а у 20% отсутствует кондиционер в офисе.

Всего в исследование приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения.

Ранее исследователи из австралийского университета Нового Южного Уэльса и американского Стэнфордского вуза заявили, что экстраверты психологически более благополучны, чем интроверты. Эксперты изучили данные другого исследования с использованием интегративной нейробиологии эмоций, в котором приняли участие 1 017 человек. Стало известно, что при первоначальной оценке благополучия ключевым показателем оказалась экстравертированность человека.