Идеальная невеста для экстрасенса, какая она?

Илья Ларионов — ведущий шоу «Невеста. Экстра любовь» на ТНТ, он мастер по работе с магическими людьми, и как никто другой чувствует и знает экстрасенсов. Близится к концу шоу про любовь с Константином Гецати, и мы, пользуясь случаем, решили разобраться в герое получше, а заодно поговорили с Ильей о любви и судьбе.

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— Расскажите, какой идеальный возраст должен быть у избранницы экстрасенса? Важен ли он в отношениях с таким человеком?

— Важен не биологический возраст, а психологический. Если посмотреть на поведение избранниц, чей возраст 35+, то можно заметить, что они не прячут избранника от своих подруг, потому что их дружба уже проверена временем, крепкая, нет страха потери отношений. Есть легкость, прямо говорят в лицо, зачастую честны, тебе не нужно гадать как они к тебе относятся.

— Какие главные качества должны быть у женской половины? Что может привлечь?

— У женской половины может преобладать: спокойствие, зрелость, готовность в любой момент, независимо от состояния мужчины, взять на себя роль сестры, матери, супруги, даже дочери, и всегда подстроиться под его состояние. Она знает, как его сбалансировать. Это мудрость, которая приходит со временем. Кто-то уже рождается с такими качествами, а кто-то и в 50 лет еще ведет себя как ребенок.

Также важно уметь вдохновить мужчину на какие-то поступки. В мужчине изначально все есть, как в вулкане. У девушки должен быть бур, чтобы этот вулкан вскрыть и из него пошло извержение на поступки, как, допустим, граффити рисовать, скакать на коне и тд.

— Сможет ли экстрасенс считать, что его оттолкнет и какие могут это быть варианты?

— Мне кажется, что когда начинаются отношения, и люди друг друга узнают, все равно что-то такое незримое по ощущениям присутствует. Ты в первую очередь сверяешься с тем, твой это человек или нет.

По параметрам будущего, смотрите ли вы в одну сторону или нет. Девушка может быть безумной красоты, но вам будет скучно вместе, потому что разные цели и желания.

— Возможна ли любовь с первого взгляда у экстрасенса? Или свою избранницу они знают сразу?

— Экстрасенсы пользуются не только своим шестым чувством, но и первыми пятью, как и все мы с вами. Они не могут разглядеть все и сразу, ведь человеческие чувства несовершенны. По такому же принципу, днем мы не видим звезд на небе, но они там есть. Также и с женщиной — в ней есть та путеводная звезда, которую на первый взгляд не видно. Поэтому с каждым, я думаю, случалось так, что встречаешься, и через какое-то время рассматриваешь, что-то такое любимое, особенное, твое. Иногда то, что женщина считает своим несовершенством и является той основной изюминкой, в которую влюбляется мужчина.

Экстрасенсы — это в первую очередь люди, а уже потом экстрасенсы. Чтобы начать им как-то чувствовать, для этого им нужно настроиться. Их способность не включена постоянно, чтобы ходить и сканировать всех вокруг.

— А что, если говорить про любовь с первого взгляда?

— Я думаю, что даже у экстрасенсов случаются человеческие позывы первой влюбленности. Но экстрасенс, в отличие от нас, понимает, что «розовые очки» когда-то разобьются стеклами внутрь. И поэтому Константин Гецати до сих пор не нашел себе вторую половину до шоу, потому что для него важно полное совпадение с ним. Может быть, он смотрит линии вероятности, а может — сверяет ее по своим внутренним характеристикам. Однако это только мое логическое предположение.

Другой вопрос, кто-то закрывается в себе и боится искать, а Константину хватило смелости, чтобы выйти и сделать это прилюдно. Может даже где-то открыться, показать свою уязвимость, для некоторых свою «абьюзивность». На первый взгляд, кажется, что он ведет себя нелогично, но возможно это защита своих внутренних ценностей.

— Что если говорить про любовь экстрасенсов друг с другом? Помогают ли им особенности построить любовь?

— Есть много примеров историй любви экстрасенсов, где в конце концов не привело ни к чему. Семью они не создали, а в результате поссорились еще хуже, чем обычные люди. Это нам дает дополнительное доказательство, что они ошибаются.

— Как произошел ваш «дзынь» с женой? Есть ли в этой истории магия?

— Безусловно, была большая симпатия с первого взгляда. Она сразу сказала, что я ее мужчина. Я этому сопротивлялся какое-то время и не сразу понял. Она терпеливо ждала, и после, ее качества меня покорили. Наша любовь раскрывается и развивается постепенно, она не была такой же сильной вначале, как сейчас. Мы в отношениях больше 10 лет и вместе работаем над ними. Потому что на эмоциях ты не проживешь важны факторы: разговоры, сверка с тем, куда мы идем, зачем мы туда идем, что готов сделать каждый из нас для того, чтобы вот это все было в нашей жизни.

— Бывают ли споры после стольких лет вместе?

— Сейчас мы строим вместе дом и бывает несогласия по каким-то моментам. Например, где дырку надо просверлить и картину повесить, такие простые вещи, но бывает, что на глобальных решениях все очень легко дается, а на простых наоборот.

— Можно ли верить, что наша судьба уже расписана с рождения? И избранник для каждого известен вселенной? Верите ли вы в это?

— На эту тему есть много версий ответов. В новом сезоне «Битвы» вампир Артем Краснов постоянно говорит про линии вероятности, которые связаны узлом. То есть, если сделать действие по-другому, значит, что-то в жизни откроется и изменится.

Я сторонник того, что мы живем и делаем определенный выбор всегда. Мы развиваем характер, а он формирует судьбу. Мы выбираем себе вторую половину, чтобы прожить наши травмы или, наоборот, подкреплять их. А травмы (наши модели поведения) долго образуются нейронными связями, как мы реагируем, какой даем ответ: вспылим или, наоборот, в себя уходим. Соответственно, мы выбираем себе партнера, с которым наиболее комфортно переживать привычные нам чувства.

Важно на берегу договориться обо всем, как будут решаться конфликты. Что хочет спутница, чего хочу я, как воспитывать детей, что для нас важно. И тогда есть вероятность, прожить совместную счастливую жизнь, потому что не всегда любовь едет с вами весь путь.