Треть россиян конфликтуют с коллегами из-за кондиционера, результаты опроса

Многие россияне конфликтуют с коллегами из-за кондиционера на рабочем месте - в этом признались 29% участников соответствующего опроса. Чаще всего в споры из-за этого вступают сотрудники в возрасте от 35 до 44 лет, приводит RT результаты исследования.

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Почти треть россиян, которые рассказали о конфликтах с коллегами из-за температуры воздуха в офисе, заявили, что от кондиционеров больше вреда, чем от жары. При этом большинство опрошенных (51%) рассказали, что в их коллективах конфликтов на эту тему не возникает. Об отсутствии кондиционеров на работе сообщили 20% респондентов.

В исследовании сервиса SuperJob участвовали 1,6 тыс. россиян, работающих в офисе. Напомним, врачи предупреждают, что постоянное использование кондиционеров в помещении может быть опасным для здоровья, так как из-за него воздух становится более сухим. Длительное нахождение в таком помещении снижает защитные функции дыхательных путей и повышает риск инфекционных заболеваний.