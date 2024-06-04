Сексолог рассказал, почему люди изменяют друг другу

Психиатр, сексолог и академик Александр Теслер рассказал, что для каждого человека понятие измены разное. Кто-то считает изменой только сексуальную связь партнёра с другим, а кто-то — любое общение на стороне.

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Эксперт считает, что брак — это взаимовыгодный контракт, который включает в себя супружескую верность.

Он отметил в разговоре с «Радио 1», что измены происходят по разным причинам. Это может быть дурное воспитание или скука в семейной жизни.

По советской статистике, на 10% больше женщин изменяли своим мужьям. Мужчины гордятся своими победами, а женщины — нет, заявил психиатр.

По словам Теслера, при нынешнем развитии техники любой человек становится «прозрачным».

В заключение сексолог подчеркнул, что самое главное в браке — это уважение друг к другу.