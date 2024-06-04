Психолог: важно научиться проигрывать

Психолог Майя Андрияничева пояснила, что азарт - это зависимость от адреналина и результата. Проснуться он может в каждом. Но не любой способен совладать со своими эмоциями.

- Факторов, влияющих на развитие азарта, очень много. Неудовлетворенность своей жизнью или однообразие побуждают человека к играм, чтобы испытать новый спектр эмоций, которые он поглощает так, что остановиться уже не может. Это может идти и из детства, и из подросткового периода, - отметила Андрияничева.



Сначала человек просто стремится убежать от реальности. Ведь игры и ставки для него - это способ испытать то, чего нет в обычной жизни. Затем не может остановиться в надежде, что ему станет лучше, чем было. А потом ищет деньги, чтобы отыграться, - следствие неумения проигрывать.

- Человек не понимает, что в жизни не все будет идти так, как он хочет. Именно поэтому ему хочется еще, еще и еще. Хотя обычно даже те, кто выигрывают, после продолжают играть, не останавливаясь на том, чтобы насладиться победой. Им кажется, что раз получилось один раз, будет получаться и дальше, - заявила Майя Андрияничева.



По ее словам, такие люди могут научиться проигрывать только с помощью специалиста. Просто смириться не получится, ведь смирение - это подавление.

Что же касается компьютерных игр, то здесь важен баланс, отметила эксперт. Плохо, если никаких других увлечений нет. У человека должны быть интересы не только в виртуальном, но и в реальном мире.