Как вычислить психопата и уйти от тирана, мнение специалиста

Ежегодно в России жертвами домашнего насилия становятся десятки женщин, а количество убийств, по разным оценкам, варьируется от двух до пяти тысяч.

Таким образом, на домашнее насилие приходится больше 70% всех убийств женщин в России. Как распознать человека, который может превратить жизнь в ад? И как от него уйти?

Чему могут научить истории Маргариты Грачёвой и Салтанат Нукеновой? Об этом — в новом эпизоде подкаста «Надо разобраться».