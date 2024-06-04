Скрипите зубами? Как остановить бруксизм, вызванный стрессом

Если вы страдаете от стресса или тревоги, вы можете страдать и от боли в челюсти — эти два явления часто идут рука об руку друг с другом. Боль возникает из-за того, что вы скрипите зубами или сжимаете челюсть в течение дня (или ночи), при этом, скорее всего, вы даже не осознаете, что делаете это. Это явление настолько распространено, что у него есть название: бруксизм.

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Почему я скриплю зубами?

“По оценкам, бруксизмом страдает от 10 до 20% населения мира”, - объясняет челюстно-лицевой хирург Симон Пардиньяс Лопес.



Он говорит, что основные причины бруксизма связаны с мышечным напряжением, вызванным стрессом или тревогой, а также с другими психологическими состояниями, например, гневом и фрустрацией.

“Высокий темп жизни, который мы имеем сегодня, провоцирует многочисленные стрессовые ситуации”, - объясняет доктор Надя Сармини, добавляя, что стрессовые ситуации могут привести к развитию у нас бессознательных привычек, например, привычку грызть ногти или стискивать зубы — и они могут проявляться даже тогда, когда мы спим. Хотя стресс - один из наиболее определяющих факторов этой бессознательной привычки, она может быть вызвана и неправильным прикусом.



Типы бруксизма

Существует два типа бруксизма: дневной и ночной.

“Дневной бруксизм возникает в часы бодрствования и обычно связан именно со стрессом, беспокойством, повышенной концентрацией внимания”, - объясняет Пардиньяс.



Обычно это вызывает боль в челюсти или усталость мышц лица, особенно в конце дня. “По сравнению с ночным бруксизмом износ зубов может быть меньшим, потому что человек может больше следить за своим поведением и способен контролировать его”.

Ночной бруксизм может вызывать боль в челюсти, голове и шее после пробуждения, не говоря уже об износе и повреждении зубов. Если вы думаете, что относитесь к числу людей, страдающих бруксизмом во сне, вы узнаете об этом,

“если почувствуете боль”, - говорит Сармини. “Или можете просто спросить вашего партнера, не слышит ли он какого-нибудь шума, пока вы спите”.



Как лечить бруксизм?

Напряжение и боль - хорошие признаки, чтобы обратиться к врачу.

“Если вы заметили мышечную усталость в области лица и шеи, боль в височно-нижнечелюстном суставе или обнаружили износ зубов или повышенную чувствительность, вам следует обратиться к стоматологу/ортодонту”, - говорит Пардиньяс.



Сегодня существуют различные способы лечения бруксизма — в зависимости от уровня и типа болезни:

Накладная шина/каппа. “Они помогают уменьшить неосознанные движения и, таким образом, расслабить мышцы”, - объясняет Сармини. А вот Пардиньяс подчеркивает, что, хотя “каппы могут предотвратить износ зубов, они не устраняют первопричины болезни”.

Физиотерапия для височно-нижнечелюстного сустава. “Обращение к специалисту - всегда хороший выбор, поскольку это поможет уменьшить болевые симптомы и добиться мышечного расслабления”, - объясняет Сармини.

Ботокс. “Двустороннее введение ботулинического токсина в область жевательной и височной мышц снимает напряжение части лица”, - объясняет Сармини.

Эксперты советуют в первую очередь бороться с психологическими состояниями, которые провоцируют бруксизм.

“Управление триггерами, вызывающими стресс и беспокойство, может помочь в борьбе с этим расстройством”, - советует Пардиньяс.



Практикуйте медитацию, делайте дыхательные упражнения, гуляйте, находите время для ведения дневника и следите за своим общим самочувствием — эмоциональным и физическим.