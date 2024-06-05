Женщину несправедливо обвинили в изменах из-за одной привычки

Женщина пожаловалась, что ее уже несколько раз несправедливо обвинили в изменах из-за одной привычки. Свою историю она рассказала на форуме Reddit.

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Автор сообщения рассказала, что в отношениях с абьюзивным и контролирующим бойфрендом привыкла задерживаться на работе, чтобы побыть наедине с собой. Однако плохой роман закончился, а привычка осталась, и из-за этого все новые партнеры рано или поздно обвиняют ее в изменах.

«Но сейчас я даже не в отношениях и продолжаю делать это. Не хочу останавливаться, я действительно интроверт, мне нужно больше времени наедине с собой, чем большинству. Проще притвориться, что я на работе, чем признаться, что не хочу тусоваться», — разоткровенничалась женщина.



В комментариях автора сообщения в основном поддержали. Многие признались, что придерживаются той же тактики, чтобы избежать нежелательного общения.

«Это моя секретная суперсила, чтобы обходить социальные требования без чувства вины», — написал один из комментаторов.



Ранее психолог Мария Макаренко назвала признаки абьюзера, а также способ вычислить его. Прежде всего, начала специалист, насторожить должны слишком красивые ухаживания, дорогие подарки с первых встреч и стремление найти побольше общего с жертвой: хобби, любимые и нелюбимые продукты.