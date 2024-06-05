Психолог сравнил зависимость от соцсетей с алкоголизмом

Если человек не может «вовремя остановиться», это говорит о смещении фокуса внимания.

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Так он уходит в «иллюзию жизни», рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Татьяна Яхудина.

«Функция зависимости у нас одна и та же. Таким образом у человека смещается фокус внимания, человек уходит в иллюзию жизни. Иллюзия, когда я слежу за кем-то, когда я просматриваю за новостями. Приведу пример с алкоголиком. Как отличить болезнь алкоголизм от просто бытового пьяницы? Если я прихожу в бар, могу выпить одну рюмку спиртного и пойти дальше, то это не зависимость. Если я не могу остановиться после одной, второй, третьей рюмки, то это уже зависимость. Так же в соцсетях — если я могу зайти на пять минут и посмотреть нужную мне информацию, вовремя остановиться, выйти, отключиться, то мы говорим о нормальной форме зависимости взаимодействия. Если я говорю себе: «Ну вот ещё чуть-чуть посмотрю что-то, посмотрю про этого блогера, просмотрю эти новости и остановлюсь», и, оказывается, два часа провели в соцсетях, — вот здесь уже говорим о зависимости».



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