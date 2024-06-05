108-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Женщина из США отпраздновала 108-й день рождения и раскрыла секреты долголетия. Об этом пишет WLBT.

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Жительнице штата Миссисипи Джулии Мэй Райс исполнилось 108 лет, последние годы она живет в доме престарелых в городе Меридиан. Поздравить женщину пришли ее дети. Старшая дочь Райс Дороти сообщила, что секрет долгой жизни матери в ее хорошем отношении к окружающим.

«Библия говорит нам поступать с другими так, как вы бы хотели, чтобы они поступали с вами», — сказала Диксон.



Другая дочь Райс, Ида Делк, сказала, что вера матери в Бога позволила ей прожить так долго.

«Моя мама всегда была христианкой, и она всегда учила нас одному: относитесь к людям так, как вы хотите, чтобы они относились к вам», — поделилась с журналистами секретом матери она.



Ранее общественный деятель, педагог и предпринимательница Дебора Секели, которой недавно исполнилось 102 года, раскрыла секрет долголетия. Она рассказала, что поддерживает себя в тонусе с помощью ежедневной ходьбы. По ее словам, она не может лечь спать, если не пройдет хотя бы милю.