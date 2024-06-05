Любовь и нейросети: как с помощью ИИ найти мужа

Сайты знакомств сегодня все еще в топе средств по поиску любовных партнеров, но набирающие популярность нейросети могут также стать отличным способом поиска спутника жизни. О том, как использовать искусственный интеллект для налаживания личной жизни, нам рассказала Елена Кравченко, автор международной бизнес-школы с фокусом на нейромаркетинг и нейросети.

Какая связь между нейросетями и нашей жизнью в реальности

ИИ уже давно присутствует в сфере знакомств и помогает подобрать подходящего партнера. На нем построены практически все популярные сайты и приложения. Нейросети участвуют в нашей жизни, хоть об этом нигде и не говорится открыто.

Елена:

«Во времена пандемии я, как маркетолог, начала активно изучать работу сервисов для знакомств. Получилось, довольно-таки серьезное и весомое исследование по менталитету. Могу вам с уверенностью сказать, что там давно и во всю используются алгоритмы ИИ».



Что вообще такое нейросеть? Это обработка большого количества данных. Четкий алгоритм помогает определить критерии идеального партнера и создает условия для его поиска.

Ищем идеального мужа с помощью ИИ

Здесь мы проводим аналогию с бизнес-процессами. Как говорит наш эксперт, анализируя поиск идеального клиента, то есть, целевую аудиторию, мы начинаем понимать, как он мыслит и что ему можно предложить, чтобы он был доволен. Елена:

«В случае с поиском мужчины — все то же самое: определяем, какой нам нужен человек, ставим себе цель, начинаем действовать».



Иными словами, переносим принцип работы приложений для знакомств на реальную жизнь, реализуя «Алгоритм поиска идеального партнера», о котором нам рассказала Елена:

1. Распаковка личности

«Заполняем анкету», честно отвечая на вопросы:

Что я хочу? Какой мужчина должен быть рядом? Чем он должен заниматься? Какие у него планы на жизнь?

Эксперт:

«Отвечать стоит честно, потому что честность — это половина дела. Идеальный партнер должен соответствовать всем параметрам. На берегу надо понимать, что получится терпеть в другом человеке, а что нет».



2. Расстановка ценностей, формирование «маяка»

Как и в бизнесе, при поиске партнера всегда нужно четко понимать свои цели и желания. Иногда может показаться, что «вот я сейчас немного потерплю и все будет по-другому», но нет, не будет.

Нужно сформировать четкую миссию, которая всегда будет напоминать, куда двигаться и, словно маяк, не позволит отклониться от курса.

3. Формирование «колеи»

На этом этапе кроме маркетинга подключаем еще и психологию. Наш эксперт рекомендует использовать метод архетипирования.