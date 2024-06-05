Что такое «хотвайфинг» и чем он опасен

Сексолог Джесс О'Рейли заявила в интервью Men's Health, что тренд «хотвайфинг», когда женщина с одобрения постоянного партнера вступает в половой контакт с другими мужчинами, может быть опасен. Эксперт предупредила о риске эксплуатации одной из сторон. По ее словам, мужчина, который уговаривает партнершу заниматься сексом с другими, может заботиться больше о себе, чем об удовольствии женщины.

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«Хотвайфинг» иногда совпадает с «рогоносцем» — когда мужчина наблюдает, как его жена занимается сексом с другим мужчиной, — но при «хотвайфинге» муж не обязательно наблюдает, как жена занимается сексом с другим любовником, — подчеркнула сексолог.



О'Рейли добавила, что такие отношения привлекают по многим причинам. Так, речь идет об игнорировании социальных норм, исследовании своих эмоций в нестандартной ситуации и ощущении власти над партнером. Однако такая практика допустима только в том случае, когда происходящее устраивает обоих.

Сексолог рекомендовала обсуждать свои эмоции парам, практикующим «хотвайф» или желающим попробовать такую практику. Самое важное, по мнению эксперта, заключается в том, чтобы происходящее в спальне было безопасно для обоих партнеров.

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