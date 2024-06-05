Секс на чужой свадьбе: что делать, если приглянулся свидетель

Вот вы пришли на свадьбу к подруге или сестре, вся красивая и при полном марафете, а там — такой роскошный (и при том одинокий!) папа жениха, что у вас сразу начинают порхать бабочки в правильных местах. Или вам приглянулся свидетель. Или еще кто-то, с кем хочется срочно уединиться на полчасика с вполне понятными намерениями. «Вы привлекательны. Я чертовски привлекателен. Чего зря время терять?», — все по классике.

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«Быть гостьей на свадьбе — не гарантия того, что на вас будут западать мужчины направо и налево, но секс на чужой свадьбе не зря стал стереотипом в массовой культуре. На приемах, как правило, полно молодых, одиноких людей — в основном друзей и друзей друзей — у которых романтика в голове, танцпол поблизости и полно укромных местечек рядом», — рассказывает сексолог Ольга Василенко.



Вот правила, которые помогут вам преуспеть в быстром флирте и не опозориться в процессе.

Приходите в одиночестве

Даже если в вашем приглашении есть «плюс один», явитесь без пары — это повышает вероятность того, что вы уйдете домой или в ближайший отель с новым знакомцем.

Попросите о помощи

Прозрачно намекните или напрямую скажите в лоб, что вы в поиске партнера для секса или даже для долгих отношений.

«Подговорите невесту или тамаду, чтобы они указали на потенциальных спутников жизни или, что еще лучше, усадили вас рядом с ними», — говорит Ольга.



Будьте сосредоточены

Выясните, кто одинок — или, во всяком случае, пришел без пары (вы же не хотите омрачить торжество скандалом или, хуже того, дракой?), и сосредоточьте свои усилия на том, кто вам приглянулся. Девушка, флиртующая с каждым парнем на танцполе — ну такое себе зрелище, верно?

Кстати, о танцполе — идите туда

«У вас будет больше возможностей пообщаться и пофлиртовать, чем если бы вы припарковались навечно у стола с едой, и даже если вы не встретите кого-нибудь, вы, по крайней мере, повеселитесь», — подсказывает Ольга.



Кстати, если дело все же дойдет до секса (мы все держим за вас кулачки), то вы не будете переживать, что объелись, как слон, и у вас теперь предательски торчит живот.

Знайте, когда нужно отступить

Если на ваш флирт не отвечают взаимностью, оставьте человека в покое. Такое бывает, и вы тут вовсе ни при чем. Назойливость еще больше отталкивает, когда за вами наблюдает множество людей.

Будьте навеселе, но не напивайтесь

«Если вас раскрепостит выпивка — прекрасно, но не стоит настраивать себя на невнятную речь и потерянные в процессе плясок детали гардероба и сломанные каблуки», — предупреждает Ольга.



Кроме того, все тут достаточно взрослые, чтобы знать, что пьяный секс вообще доставляет обеим сторонам не так чтобы прорву наслаждения.

Подтвердите статус холостяка

Прежде чем ложиться с кем-то в постель, убедитесь, что этот человек не замужем или не состоит в долгих отношениях.

«Это правило очень важно, если среди ваших потенциальных спутников есть друзья и родственники жениха и невесты. Переспите вы, а проблемы из-за вашего распутного поведения потом будут у них. Не отравляйте жизнь ни в чем не повинным людям!», — настаивает Ольга.



Не появляйтесь на втором дне в платье со вчерашнего вечера

И со свежим ярким и смачным засосом на шее. Также оставьте рассказы на потом, после свадебных торжеств. Такие ситуации вызывают смущение у большинства, так что заранее продумайте, что тут можно сделать, чтобы сохранить лицо.