Психолог назвал фактор, мешающий похудеть

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс дал рекомендации желающим похудеть. Он подчеркнул, что для начала следует принять свой вес и избавиться от связанных с ним отрицательных эмоций, сообщает Общественная Служба Новостей.

Многие люди с лишним весом испытывают негатив по отношению к собственному телу. В нем они пытаются найти и мотивацию для похудения. Но психолог назвал такой подход неправильным.

Постоянное напряжение и неприятие своего тела утомляют человека, перегружают его нервную систему. В результате он снова начинает срываться на вредную, но вкусную еду, пропускает занятия в спортивном зале. Это еще больше усугубляет психоэмоциональное состояние и препятствует желаемому сбросу лишних килограммов.

При отсутствии негативных эмоций нервная система станет более ресурсной. У человека появляются дополнительные силы, которые можно направить на самосовершенствование.

Психолог пояснил, что к лишнему весу не следует относиться как к проблеме, которая должна уйти легко и сама собой. Он посоветовал воспринимать срывы и неудачи как этапы на пути к стройности и не гнаться за «волшебными» таблетками или другими способами, обещающими вернуть стройность без труда и ограничений.

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