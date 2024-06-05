Пять необычных способов успокоиться, которые точно помогут

Для тех, кто перепробовал все привычные способы снять стресс, подъехали нетривиальные рекомендации психолога всея Руси Михаила Лабковского.

© Дзен

Обнаружили их в его личном Telegram-канале и делимся с вами находкой.

1. Дыхание по квадрату

Вдыхаете через нос, считая до четырех. Затем задерживаете дыхание на четыре счета. Выдыхаете ртом, тоже считая до четырех. И снова задерживаете дыхание на четыре счета. Достаточно 5-10 циклов, чтобы успокоиться в моменте.

2. Переключение на задачу

Если вы выступаете перед аудиторией, сфокусируйте свое внимание на том, что собираетесь сказать. Если волнуетесь на свидании — на партнере, еде, разговоре. Вернитесь в «здесь и сейчас». Если не удается сделать это сразу, попробуйте дать характеристики тому, что вас окружает: например, «меня слушает женщина в красном свитере из толстой пряжи, у коллеги красивые серьги из качественного серебра» и так далее.

3. Ощущение твердой поверхности под ногами

Если стресс настиг вас в месте, где вы можете снять обувь и босиком пройтись по поверхности, то сделайте это. Попробуйте покрутить лодыжками, сжать и разжать пальцы, сосредоточиться на холоде или тепле пола, земли, травы. Опишите свои ощущения, можно вслух.

4. Простукивание тела

Техника простукивания зародилась в 80-х годах. Первую версию приписывают американскому доктору Роджеру Каллахану. Сейчас технику упростили, вы можете ознакомиться с ней и попробовать на практике.

5. Безопасное место

Избавьтесь от источника стресса и вернитесь туда, где вы чувствуете себя комфортно. Если вы не можете сделать это физически, закройте глаза и в мельчайших подробностях представьте это место в мыслях. Например, это может быть ваша детская комната.