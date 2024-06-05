Мужчина предложил жене завести ребенка и был ошеломлен причиной отказа

Мужчина предложил жене завести ребенка, но получил неожиданное встречное предложение — найти любовницу. Как вести себя в подобной ситуации, ему рассказала секс-коуч Дейдра Сандерс, пишет The Sun.

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35-летний читатель обратился к Сандерс, поскольку его жена предложила попробовать открытые отношения и заниматься любовью с другими людьми. Мужчина рассказал, что женат несколько лет и надеялся, что в ближайшее время у них появится ребенок, но его планы рухнули.

Автор письма вспомнил, что первый тревожный сигнал был, когда его жена предложила пригласить парня, с которым познакомилась в баре, и заняться сексом втроем.

«Это поразило меня, поэтому я сказал нет. Я сказал, что не хочу, чтобы меня ставили в такое положение», — написал он.



Спустя две недели тема свободных отношений вновь всплыла: на этот раз он предложил супруге запланировать беременность, но получил отказ и был ошеломлен его причиной.

«Она снова застала меня врасплох, сказав: "Как насчет того, чтобы попробовать более открытый брак? Я буду рада, если ты начнешь практиковать безопасный секс с кем-то еще», — рассказал разочарованный муж.



Мужчина был возмущен словами жены, так как понял, что она сама хочет изменить.

«Понятно, что если я займусь с кем-нибудь сексом, она переспит с этим парнем из паба», — возмутился он, добавив, что хочет сохранить данные друг другу клятвы верности.



В ответ на письмо Сандерс указала, что женщине очевидно чего-то не хватает, но невозможно понять чего именно, так как та не говорит об этом.

«Возможно, ей не хватает острых ощущений от осознания, что она делает что-то нехорошее. Но ее просьба попробовать открытые отношения — это серьезный шаг, требующий от обоих пересечь очень важную черту», — говорит коуч.



Специалистка подчеркнула, что читатель не должен соглашаться на предложение жены, если ему некомфортно. Более того, ему нужно дать ей понять, что она должна сделать выбор: сохранить крепкий брак или расширять границы своей сексуальности.

Ранее женщина пожаловалась, что ее несколько раз несправедливо обвинили в изменах из-за одной привычки. По ее словам, подозрение вызывает, что она часто задерживается на работе.