Эксперт по отношениям призвала не путать страсть с эмоциональными качелями

Эксперт по отношениям Колин Нолан призвала не путать страсть с эмоциональными качелями и ненадежностью. Такой жесткий совет она дала женщине, пожаловавшейся на недостаток волнительных моментов в счастливом браке, пишет Daily Mirror.

© Lenta.ru

За помощью к Нолан обратилась 38-летняя женщина, которая пожаловалась, что ее надежный и в целом счастливый брак кажется ей пресным. Она призналась, что вышла замуж вскоре после окончания страстного и эмоционального романа с ненадежным партнером.

«Мои биологические часы тикали, я считала, что он — это шанс построить семью с кем-то, на кого можно рассчитывать», — рассказала автор письма.



Женщина подчеркнула, что любила мужа, когда выходила замуж, и любит до сих пор, но спустя семь лет и после рождения двоих детей семейная жизнь стала казаться ей скучной и обыденной.

«Я не могу избавиться от мысли, какой бы стала моя жизнь, если бы я была со своим бывшим или с кем-то еще. Я чувствую себя очень виноватой из-за этого», — призналась читательница.



В ответ на письмо Колин заявила, что, если бы автор письма осталась с бывшим возлюбленным, сегодня она была бы измотана стрессом, драмами и постоянной неизвестностью, стала бы нерешительной и неуверенной в себе, к тому же у нее не было бы ее детей.

«Забудьте о нем. Вы поняли, что он вам не подходит и что не стоит заводить с ним семью. Конец истории», — дала совет коуч.



Эксперт указала, что нельзя путать страсть и эмоциональные качели. По ее словам, к последнему можно привыкнуть и даже начать зависеть от постоянной драмы, но назвать такие отношения здоровыми нельзя. Нолан подчеркнула, что в нормальном браке приходится трудиться, чтобы поддерживать страсть, романтику и волнение.

«Если ты любишь его, то почему бы не вложить всю свою энергию в возрождение романтики и посмотреть, к чему это приведет? Поговори с ним, чего бы ты хотела от отношений», — подытожила Колин.



Ранее Нолан дала совет паре, встревоженной отсутствием секса, но, несмотря на это, счастливой. По мнению эксперта, предпринимать действия нужно лишь в том случае, если в кто-то в паре не доволен сложившейся ситуацией.