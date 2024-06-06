Психиатр предупредил о последствиях просмотра порнографии

Просмотр порнографии может вызвать зависимость, предупредил психиатр член Национальной наркологической лиги Василий Шуров. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнул, что, если один партнер предпочитает просмотр видео для взрослых сексуальным отношениям, это может негативно сказаться на семейной жизни. Кроме того, зависимость от порнографии грозит половой дисфункцией.

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Если кто-то из партнеров предпочитает кино, значит в семейных отношениях все плохо. Человек достаточно быстро вгоняет себя в хронический стресс из-за жестких кадров, возникает половая дисфункция. Из-за хвата руки и ярких картинок будет сложно возбудиться с женщиной, тем более с женой, с которой он постоянно в контакте, — пояснил психиатр.



По его словам, просмотр порнографии является суррогатной формой секса. При этом Шуров добавил, что женщины менее склонны к просмотру такого видео.

Просмотр порнографии — это суррогатная форма секса. Человек занимается мастурбацией, просто смотрит, и половая жизнь в отношениях отсутствует. Не смотрите видео для взрослых, — добавил специалист.



Сексолог Джесс О'Рейли ранее заявила, что тренд «хотвайфинг», когда женщина с одобрения постоянного партнера вступает в половой контакт с другими мужчинами, может быть опасен. Эксперт предупредила о риске эксплуатации одной из сторон. По ее словам, мужчина, который уговаривает партнершу заниматься сексом с другими, может заботиться больше о себе, чем об удовольствии женщины.