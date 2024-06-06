У людей, которые выбирают карьеру, чаще всего нет времени на отношения: как и когда говорить с партнером
58% россиян готовы работать сверхурочно ради карьерного роста. Лишь для 17% важен баланс между работой и личной жизнью, поэтому они не готовы к переработкам. В погоне за успехом многие уделяют внимание семье и отношениям по остаточному принципу. День расписан по часам: работа, обучения, хобби, встречи, а время на вторую половину подразумевается где-то между всем этим круговоротом дел. Вместе с Марией Поповой — международным сертифицированным коучем ICF, дипломированным ОРКТ психологом и психологом в прогрессе — разберем, почему отношения — это не работа, а выбор двоих: как находить время и нужные слова.
Делу время, а потехе — час: почему успешные люди часто уделяют недостаточно времени своей второй половине и детям?
Нам кажется, особенно первое время, что если партнер с утра до ночи занят работой, то это хорошо. Не бездельничает же, а максимально сосредоточен на достижении цели и хочет добиться успеха. Но так ли это хорошо на самом деле или это лишь оправдание?
Свой день с чашки кофе мы начинаем не потому, что нам хочется пить. Утолить жажду мы могли бы и водой. Это проще и быстрее. А потому что этот ритуал приносит нам удовольствие.
Мы всегда находим время на то, что нам действительно важно и приятно. Выслушать похвалу и благодарность в свой адрес — всегда пожалуйста. А вот слушать критику или испытывать чувство вины, навязываемое другими (за то же отсутствие внимания) — как-нибудь в другой раз.
Чаще всего наши действия по отношению к другому человеку направлены на получение каких-то позитивных эмоций. Если мы их не получаем или получаем, но противоположные, то в дальнейшем мы не будем проявлять инициативу.
Люди боятся не летать. Они боятся своих неприятных ощущений на борту самолета, которые появляются по разным причинам: страх отпустить контроль или страх высоты, например.
Если мужчина не спешит домой, значит, он избегает каких-то неприятных эмоций. Не забывайте говорить ему добрые слова, хвалить и искренне благодарить. Это нужно каждому человеку, даже самому самодостаточному мужчине. Тогда он будет с радостью возвращаться к вам и испытывать постоянное влечение.
Важно также не забывать о том, что мужчина показывает свою любовь, не только говоря о ней вслух и выделяя часы на совместное времяпрепровождение. Он делает это и другими способами: поступками, подарками и финансовой помощью. Это говорит о любви зачастую больше, чем слова.
Если женщина это понимает, ценит и выражает благодарность словами и ответными действиями в виде заботы, преданности, обволакивающей женской энергии и нетоксичного общения — мужчина будет естественным образом стремиться к ней.
Дом — зона комфорта, из которой не нужно выходить
Любовь, принятие и безопасность — наши базовые потребности. Если дом, семья и отношения будут их удовлетворять, то соблюдать баланс будет просто.
Залог баланса между работой и отношениями — мотивация к совместному времяпрепровождению в виде нетоксичного общения.
Если с утра спрашивать мужа:
— Как ты поспал?
— Как твое самочувствие и настроение?
— Тебя ждать на обед, что тебе приготовить?
А вечером:
— Как прошел день?
— Ты устал?
— Чем я могу помочь?
— Хочешь отдохнуть или какие у тебя планы?
То баланс выстроится сам собой. Бытие перестанет быть бессмысленным. Дом будет самым важным местом на Земле, потому что в нем будет царить любовь, принятие и безопасность. Это главный рецепт баланса между работой и личной жизнью.
Как находить время на отношения?
Проблема не в отсутствии времени, а в отсутствии мотивации. Когда вы очень хотите чего-то, вы не думаете о том, найдете ли вы время для этого. Если вы фокусируетесь на негативе: нет времени, нет возможности, то и результат получаете отрицательный.
Задайте себе вопросы и честно ответьте на них:
- Что нужно, чтобы начать?
- Что уже есть?
- От чего хочется избавиться?
- Что зависит только от вас?
- Какое удовольствие вы получите, когда выделите время на партнера?
Можно письменно, это поможет наметить план действий.
Важно также вносить время с партнером в список своих планов на день. Иначе вы так и будете видеться где-то между ужином и укладыванием детей. Идеально, если хотя бы раз в неделю вы будете ходить на свидания вдвоем, чтобы не отвлекаться на разговоры с детьми и другими членами семьи. Если дети еще совсем маленькие, и нет возможности их с кем-то оставить, проводите время наедине друг с другом хотя бы во время их сна. Это будет куда продуктивнее, чем просмотр сериала или скроллинг ленты в соцсетях.
Время только для вас двоих поможет укрепить связь, сохранить доверие и близость, а также вернуть былую страсть и романтику.
Скованные одной цепью: должна ли быть единая цель, которая будет объединять партнеров и может ли она меняться?
Брак как танец. Если один танцует танго, а второй — вальс, то ничего не получится. Вы не сможете сонастроиться, и, самое главное, поддержать друг друга!
Вы можете быть разными: иметь непохожие интересы, хобби и так далее, но важно найти общую цель, которая будет вас объединять. Цели могут меняться на протяжении совместной жизни настолько, что совершенно не будут коррелировать друг с другом. Тогда нужно определить новую совместную цель или же прийти к компромиссу. Спокойно, без конфликтов и нарушения границ друг друга. Принимая во внимание потребности и чувства обоих партнеров, важно быть готовым идти на уступки.
Начинать проще с мелочей. Например, за то, что вы приготовили мужу утром его любимую овсянку на молоке, вечером он пойдет с вами на ваш любимый балет.
Всегда ищите общий знаменатель: интерес и смысл в действиях друг друга. И проговаривайте это. Ртом в ухо, а не в своей голове.
Отношения — это работа или выбор двоих?
Если относиться к отношениям не как к ненавистной, рутинной работе, а как к выбору любимого человека, который вы совершаете каждый день и, более того, хотите совершать — все становится проще и гораздо интереснее.
Да, это снова про эмоции. Партнер всегда будет выбирать вас, если рядом с вами он получает позитивные, безопасные чувства. А также это про экологию речи и мыслей. Любое наше слово и мысль влияют на нашу реальность. Об этом говорит, например, Ронда Берн — автор книг о тайнах позитивного мышления и визуализации мыслей.
Если вы думаете или говорите, что вам приходится трудиться над отношениями, то так оно и будет.
Отдать, чтобы найти: как перебороть себя и самой сделать первый шаг, без страха быть отвергнутой и непонятой?
Вы избегаете не отвержения, а своих негативных эмоций. Над ними и надо работать.
В конце концов, вы ведь свои отношения хотите улучшить, а не чужие. И сейчас они в ваших руках. Если после ваших действий партнер не идет на сближение, спросите его прямо, что не так, и скажите, что не устраивает вас и как бы вам хотелось, чтобы было.
Партнер может вас расстроить или огорчить, но стать от этого несчастной или нет — ваш выбор. Вы сами решаете, как на это реагировать.
Не ждите, когда партнер сделает вас счастливой, уделит вам время, сходит с вами куда-то или отправится с вами в путешествие. Здесь и сейчас создавайте свою счастливую и наполненную жизнь. Чем она насыщеннее, тем больше в ней хочется присутствовать и другим людям.