58% россиян готовы работать сверхурочно ради карьерного роста. Лишь для 17% важен баланс между работой и личной жизнью, поэтому они не готовы к переработкам. В погоне за успехом многие уделяют внимание семье и отношениям по остаточному принципу. День расписан по часам: работа, обучения, хобби, встречи, а время на вторую половину подразумевается где-то между всем этим круговоротом дел. Вместе с Марией Поповой — международным сертифицированным коучем ICF, дипломированным ОРКТ психологом и психологом в прогрессе — разберем, почему отношения — это не работа, а выбор двоих: как находить время и нужные слова.

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Делу время, а потехе — час: почему успешные люди часто уделяют недостаточно времени своей второй половине и детям?

Нам кажется, особенно первое время, что если партнер с утра до ночи занят работой, то это хорошо. Не бездельничает же, а максимально сосредоточен на достижении цели и хочет добиться успеха. Но так ли это хорошо на самом деле или это лишь оправдание?

Свой день с чашки кофе мы начинаем не потому, что нам хочется пить. Утолить жажду мы могли бы и водой. Это проще и быстрее. А потому что этот ритуал приносит нам удовольствие.

Мы всегда находим время на то, что нам действительно важно и приятно. Выслушать похвалу и благодарность в свой адрес — всегда пожалуйста. А вот слушать критику или испытывать чувство вины, навязываемое другими (за то же отсутствие внимания) — как-нибудь в другой раз.

Чаще всего наши действия по отношению к другому человеку направлены на получение каких-то позитивных эмоций. Если мы их не получаем или получаем, но противоположные, то в дальнейшем мы не будем проявлять инициативу.

Люди боятся не летать. Они боятся своих неприятных ощущений на борту самолета, которые появляются по разным причинам: страх отпустить контроль или страх высоты, например.

Если мужчина не спешит домой, значит, он избегает каких-то неприятных эмоций. Не забывайте говорить ему добрые слова, хвалить и искренне благодарить. Это нужно каждому человеку, даже самому самодостаточному мужчине. Тогда он будет с радостью возвращаться к вам и испытывать постоянное влечение.

Важно также не забывать о том, что мужчина показывает свою любовь, не только говоря о ней вслух и выделяя часы на совместное времяпрепровождение. Он делает это и другими способами: поступками, подарками и финансовой помощью. Это говорит о любви зачастую больше, чем слова.

Если женщина это понимает, ценит и выражает благодарность словами и ответными действиями в виде заботы, преданности, обволакивающей женской энергии и нетоксичного общения — мужчина будет естественным образом стремиться к ней.

Дом — зона комфорта, из которой не нужно выходить

Любовь, принятие и безопасность — наши базовые потребности. Если дом, семья и отношения будут их удовлетворять, то соблюдать баланс будет просто.

Залог баланса между работой и отношениями — мотивация к совместному времяпрепровождению в виде нетоксичного общения.

Если с утра спрашивать мужа:

— Как ты поспал?

— Как твое самочувствие и настроение?

— Тебя ждать на обед, что тебе приготовить?

А вечером:

— Как прошел день?

— Ты устал?

— Чем я могу помочь?

— Хочешь отдохнуть или какие у тебя планы?

То баланс выстроится сам собой. Бытие перестанет быть бессмысленным. Дом будет самым важным местом на Земле, потому что в нем будет царить любовь, принятие и безопасность. Это главный рецепт баланса между работой и личной жизнью.

Как находить время на отношения?

Проблема не в отсутствии времени, а в отсутствии мотивации. Когда вы очень хотите чего-то, вы не думаете о том, найдете ли вы время для этого. Если вы фокусируетесь на негативе: нет времени, нет возможности, то и результат получаете отрицательный.

Задайте себе вопросы и честно ответьте на них:

Что нужно, чтобы начать?

Что уже есть?

От чего хочется избавиться?

Что зависит только от вас?

Какое удовольствие вы получите, когда выделите время на партнера?

Можно письменно, это поможет наметить план действий.

Важно также вносить время с партнером в список своих планов на день. Иначе вы так и будете видеться где-то между ужином и укладыванием детей. Идеально, если хотя бы раз в неделю вы будете ходить на свидания вдвоем, чтобы не отвлекаться на разговоры с детьми и другими членами семьи. Если дети еще совсем маленькие, и нет возможности их с кем-то оставить, проводите время наедине друг с другом хотя бы во время их сна. Это будет куда продуктивнее, чем просмотр сериала или скроллинг ленты в соцсетях.

Время только для вас двоих поможет укрепить связь, сохранить доверие и близость, а также вернуть былую страсть и романтику.

Скованные одной цепью: должна ли быть единая цель, которая будет объединять партнеров и может ли она меняться?

Брак как танец. Если один танцует танго, а второй — вальс, то ничего не получится. Вы не сможете сонастроиться, и, самое главное, поддержать друг друга!

Вы можете быть разными: иметь непохожие интересы, хобби и так далее, но важно найти общую цель, которая будет вас объединять. Цели могут меняться на протяжении совместной жизни настолько, что совершенно не будут коррелировать друг с другом. Тогда нужно определить новую совместную цель или же прийти к компромиссу. Спокойно, без конфликтов и нарушения границ друг друга. Принимая во внимание потребности и чувства обоих партнеров, важно быть готовым идти на уступки.

Начинать проще с мелочей. Например, за то, что вы приготовили мужу утром его любимую овсянку на молоке, вечером он пойдет с вами на ваш любимый балет.

Всегда ищите общий знаменатель: интерес и смысл в действиях друг друга. И проговаривайте это. Ртом в ухо, а не в своей голове.

Отношения — это работа или выбор двоих?

Если относиться к отношениям не как к ненавистной, рутинной работе, а как к выбору любимого человека, который вы совершаете каждый день и, более того, хотите совершать — все становится проще и гораздо интереснее.

Да, это снова про эмоции. Партнер всегда будет выбирать вас, если рядом с вами он получает позитивные, безопасные чувства. А также это про экологию речи и мыслей. Любое наше слово и мысль влияют на нашу реальность. Об этом говорит, например, Ронда Берн — автор книг о тайнах позитивного мышления и визуализации мыслей.

Если вы думаете или говорите, что вам приходится трудиться над отношениями, то так оно и будет.

Отдать, чтобы найти: как перебороть себя и самой сделать первый шаг, без страха быть отвергнутой и непонятой?

Вы избегаете не отвержения, а своих негативных эмоций. Над ними и надо работать.

В конце концов, вы ведь свои отношения хотите улучшить, а не чужие. И сейчас они в ваших руках. Если после ваших действий партнер не идет на сближение, спросите его прямо, что не так, и скажите, что не устраивает вас и как бы вам хотелось, чтобы было.

Партнер может вас расстроить или огорчить, но стать от этого несчастной или нет — ваш выбор. Вы сами решаете, как на это реагировать.

Не ждите, когда партнер сделает вас счастливой, уделит вам время, сходит с вами куда-то или отправится с вами в путешествие. Здесь и сейчас создавайте свою счастливую и наполненную жизнь. Чем она насыщеннее, тем больше в ней хочется присутствовать и другим людям.